A punt de concloure el nou carrer per a vianants d'Alzira

Les obres de millora i adequació del carrer Mossén Grau d'Alzira estan arribant a la seua fi amb els treballs d'asfaltatge amb paviment imprés i pintura. La renovació de la xarxa d'aigua potable i clavegueram està totalment finalitzada. A mitjan setmana que ve, aquest carrer s'obrirà de nou al trànsit rodat.

Per a millorar la mobilitat d'aquest carrer s'han eliminat les voreres i s'ha donat un pendent lateral des de les façanes cap al centre de la calçada. A més, es delimitaran les zones per als vianants del carrer mitjançant una coloració diferent de la plataforma única.

Les obres no han suposat cap despesa per a les arques municipals per ser costejades per l'empresa concessionària de l'aigua potable. "Donem solució a les inquietuds dels veïns d'aquest carrer. Millorem així la xarxa d'aigües i clavegueram i renovem la imatge d'aquest emblemàtic carrer", ha destacat el regidor d'Obres Públiques, Fernando Pascual. L'edil també ha demanat disculpes per les molèsties ocasionades al veïnat.