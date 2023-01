Una massa d'aire polar portarà l'hivern el cap de setmana

Les altes temperatures de novembre i desembre, amb l'any més càlid en segle i mig, donaran pas en els pròxims dies a un ambient ja propi de l'hivern. L'entrada d'una massa d'aire polar abaixarà els termòmetres aquest cap de setmana en tota Espanya, segons les estimacions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) amb la cota de neu situada en els 600-800 metres en el nord i els 1.200 en el sud. Adeu, doncs, a les imatges de banyistes en les platges del litoral valencià.

La irrupció freda podria empitjorar a partir de dilluns i dimarts, amb nevades importants en els principals sistemes muntanyencs. Amb gran part d'Europa afectada per aquest brusc descens tèrmic, la situació a Espanya estarà supeditada a l'anticicló, que podria espentar l'aire més fred cap a l'est. Només el sud d'Itàlia esquivarà el fenomen. Així ho apuntava ahir Samuel Biener, del Laboratori de Climatologia de la Universitat d'Alacant.

Biener, expert de Meteored, avança que a partir de dissabte el corrent polar mostrarà «importants ondulacions». «Diumenge, un sistema frontal més actiu travessarà la Península d'oest a est, amb pluges en gran part del territori i amb una cota de neu que descendirà als 1.200 metres en punts de muntanya del centre i del nord», explica. Encara és prompte per a predir amb exactitud com afectarà aquesta inestabilitat a la Comunitat Valenciana, remarca Biener, «encara que amb la previsió d'ara la baixada de les temperatures serà més acusada a l'interior». L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) assenyalava ahir que l'ambient hivernal que afectarà tota la península no s'estendrà més enllà de dos o tres dies.

En cas d'entrar aire de l'àrtic, es donaria la primera «fuetada» hivernal, encara que la incertesa és gran encara

«Davant de l'arribada de l'aire polar, l'entrada freda es podria aguditzar a partir de dilluns o dimarts, davant la possibilitat que la dorsal atlàntica s'oriente de sud a nord de manera més enèrgica, mentre que un gran tàlveg amb diversos centres de baixes pressions en superfície se situaria sobre Europa, la qual cosa propiciaria la formació d'un corredor d'aquilons molt marcat, i en aquest cas ja parlaríem més aïna d'una massa d'aire de procedència àrtica», assenyala Biener. En cas d'ocórrer així, es donaria la primera «fuetada» hivernal, encara que incideix en el fet que la variabilitat dels models provoca «gran incertesa» encara.

Aquest descens tèrmic de l'atmosfera hauria de reflectir-se també en la temperatura superficial marina, que al novembre i desembre ha registrat les anomalies positives més altes des de 1982 per a aquesta època de l'any. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani certificava que en alguns punts de la conca s'han registrat valors mitjans d'1,6 °C. Dades «molt preocupants» segons Samira Khodayar i Francisco Pastor Guzmán, investigadors del CEAM.