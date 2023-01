Els amants del ciclisme de muntanya se citen aquest cap de setmana a Xàtiva

Xàtiva acollirà aquest cap de setmana la segona marxa puntuable del Circuit MTB València, que va començar diumenge passat a la Pobla de Vallbona. En la cita anterior van participar més de 600 bikers i els organitzadors esperen una xifra similar a la capital de la Costera. “Més del mateix ens espera aquest pròxim diumenge a Xàtiva, amb eixida a les 9 hores en categoria E-Bike i a les 9.15 hores en categoria muscular”, exposen.

També comenten que es tractarà d’“una ruta molt completa i divertida en un paratge natural únic que ens ha preparat GSPORT, molt involucrat en l’organització d’aquesta marxa i en el circuit, que, juntament amb Mesesport València, assegura diversió i una organització molt professional”.

Destaquen que els participants passaran pels voltants del castell i per diverses sendes naturals que circumden la capital de la Costera. I destaquen els serveis preparats per als participants: “Podran gaudir en meta d’un avituallament únic, preparat per a assistir els més de 600 participants que s’esperen. Hi haurà un servei de massatges, que sempre és agraït, un desdejuni molt complet gentilesa de Mesesport i una bossa del corredor preparada per GSPORT”.

Finalment, huit bicis granera vetlaran per la seguretat dels ciclistes de muntanya, amb diversos cotxes de suport en el recorregut i l’ajuda de Protecció Civil i la Policia Local.