Ford creix en els principals mercats europeus però perd pes a Espanya

El tancament de l’any 2022 va deixar per a Ford Almussafes una bona notícia. Malgrat la successió de jornades d’ERTO a causa d’una crisi de components que ha colpejat amb força el sector de l’automoció, la producció de vehicles en la planta valenciana s’havia disparat un 45,7 % respecte a les dades de l’any anterior, amb unes 245.500 noves unitats fabricades. El bon registre venia acompanyat, a més, de xifres positives en les vendes en els seus principals mercats europeus, com Alemanya o el Regne Unit (tots dos països, segons estimacions del sector, podrien sumar entorn d’un terç tant dels Kuga com dels monovolums S-Max i Galaxy que es fabriquen hui a la factoria), on les adquisicions creixien en relació a 2021. No obstant això, paradoxalment, aquest bon impuls no tenia una repercussió similar en les dades que es llançaven des dels concessionaris espanyols. Més aïna el contrari.

Perquè, respecte a 2021, segons les últimes dades oferides per la Direcció General de Trànsit (DGT), les adquisicions dels models del fabricant estatunidenc en el territori nacional han patit una reculada (de l’1,9 %), en passar de les 29.324 unitats venudes a les 28.769 de 2022, la seua xifra més baixa en, almenys, els últims huit anys. En termes absoluts, això significa que la marca de l’oval ja únicament representa un 3,5 % de les adquisicions de vehicles anuals a Espanya, amb la qual cosa se situa fora del top 10 de firmes en aquesta categoria (lloc 13é). Una caiguda prolongada Aquesta realitat contrasta encara més si es compara amb els registres previs a la pandèmia, quan es venien, per exemple, l’any 2019, quasi el doble de vehicles de Ford (57.221) al país, una xifra que representava el 4,5 % del total de vendes a escala nacional, en el desé lloc de la llista de fabricants. En 2015, les vendes encara eren més elevades (64.468), cosa que va permetre a Ford ser la sisena marca en vendes del país i tindre un 6,24 % de la quota. I darrere d’aquesta gran diferència a la baixa, una gran clau. Fa huit anys, la firma de l’oval col·locava el Focus com el tretzé cotxe més adquirit d’Espanya, i el Fiesta, un símbol originat a Almussafes que acabarà desapareixent a mitjans d’enguany, en la 17a posició. Els dos models compactes, malgrat haver tingut anys millors, encara suposaven un valor segur. Hui, després d’un canvi de tendència en el sector que ha acabat mostrant un major interés per models SUV, si es mira aquest top 15 de models més venuts, no hi ha ni rastre de la multinacional americana. SUV com el Kuga —el model que resistirà a la planta valenciana fins a l’arribada dels elèctrics purs en 2026 i del qual Espanya es quedaria menys d’un 10 % del total fabricat— o el Puma estan lluny dels primers llocs d’una llista que encapçalen tres dels seus competidors —en alguns casos, més econòmics— per a aquest horitzó com el Hyundai Tucson, el Dacia Sandero i el Seat Arona. Europa, millora significativa Mentrestant, fora de les fronteres nacionals, la realitat de Ford resulta molt més positiva. Prenent com a comparació els dos últims exercicis i amb l’excepció d’Itàlia, on les vendes s’han reduït un 8,47 % malgrat que les 74.130 unitats venudes milloren la posició de l’empresa fins al quart lloc, la firma amb seu a Detroit ha augmentat un 4,32 % les vendes a Alemanya (111.045 vehicles i huitena posició entre les marques), un 7,57 % els seus números a França (47.095 unitats i nové lloc) i, especialment, al Regne Unit, on el fabricant ha passat de la quarta posició en 2021, amb 110.091 cotxes venuts, a la segona, amb els 126.826 de 2022 (un 15,2 % més). No en va, en aquest últim mercat, el Puma és el quart cotxe més adquirit, el Kuga és el nové i, fins i tot, el Fiesta es cola en la desena posició de la llista. La mostra més clara que cada vegada més l’horitzó de vendes dels vehicles que Ford produeix a Almussafes està més enllà d’Espanya.