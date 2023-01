IU demana unes primàries conjuntes per a confeccionar les llistes entorn de Sumar

El coordinador federal d’Izquierda Unida i ministre de Consum, Alberto Garzón, reivindicarà aquest dissabte la necessitat d’aconseguir la unitat en l’espai a l’esquerra del PSOE de cara al següent cicle electoral. Enmig de les discrepàncies sorgides entre la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, i la direcció de Podemos, la proposta que traslladarà és la creació d’una taula en la qual s’asseguen organitzacions i partits per a configurar una candidatura entorn de Sumar i la realització d’unes primàries conjuntes i proporcionals per a configurar les llistes a les eleccions generals que se celebraran a finals d’enguany.

En l’esborrany del document polític que Garzón presentarà a la Coordinadora Federal d’IU, al qual ha tingut accés aquest diari, queda clar que la seua formació es bolcarà en el projecte llançat per Díaz: “La militància d’Izquierda Unida ha de continuar participant en el procés de Sumar, ja que formem part d’aquest. Necessitem incrementar la nostra participació”. Ara bé, apunta a la necessitat de reforçar la legitimitat de les organitzacions polítiques amb el suport de la participació ciutadana.

Així, Garzón plantejarà la creació d’una taula “amb representació de totes les organitzacions que vulguen participar en el procés de Sumar en particular i de la construcció del projecte de país en general”. Amb aquesta proposta, el líder d’IU no només vol fer una crida als partits que es troben a l’esquerra del PSOE —Podemos, IU, En Comú Podem, Más País, Compromís... — entorn de Sumar, sinó també vincular les diferents organitzacions i col·lectius socials, com podria ser la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) o les diferents marees, amb el procés de creació del futur projecte.

Elegir els candidats

La segona de les iniciatives que recull l’esborrany és impulsar un procés de primàries conjunt en l’espai que serviria per a evitar les actuals negociacions de poder en les quals cada formació planteja de manera individual a la seua militància qui volen que encapçale les llistes i després es reparteix entre els diferents partits els llocs d’eixida.

La intenció de Garzón, per tant, és la “posada en marxa d’unes primàries proporcionals, amb cens específic i per circumscripcions, per a confeccionar les pròximes candidatures a les eleccions generals”. És a dir, que totes les formacions acorden una llista concreta de qui podrà votar en aquestes primàries. Garzón defensarà que “aquesta és la millor manera de generar un procés de participació i ratificació popular”.