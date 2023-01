Les ITV valencianes demanen allargar 15 mesos la concessió després de l’eliminació de les proves de soroll

El procés de reversió pública del servei de la inspecció tècnica de vehicles (ITV) a la Comunitat Valenciana es troba de nou en plena disputa. L’associació, que integra les empreses concessionàries d’aquest servei a l’autonomia, Aecova-ITV, assegura que la decisió adoptada a finals de desembre per la Conselleria d’Economia que dirigeix Rafael Climent (Compromís) d’eliminar la prova de soroll ha obert “un escenari de desequilibri econòmic i una reducció d’ingressos no prevista” en l’acord que va postergar fins al 22 de febrer la gestió privada del servei. Davant d’aquest impacte en el negoci, les ITV sol·liciten una pròrroga addicional de 15,3 mesos a aquest termini inicial “per a poder compensar les pèrdues”.

Segons ha denunciat l’associació en un comunicat aquest matí, aquest termini sorgeix de l’impacte que tindrà la supressió de la prova, ja que el marge unitari per inspecció “queda en 3,61 euros”, i, “amb la previsió de l’OPC per al càlcul de costos estimats al 6 %”, aquest temps extra resulta “necessari per a recuperar els imports per compensar a conseqüència de la pandèmia”.

En aquesta línia, des d’Aecova-ITV han insistit que l’eliminació reflecteix una “falta de serietat i una improvisació que pot desembocar en el col·lapse i el caos en la prestació del servei públic” i que, a més, “provocarà un ERO que afectarà 300 treballadors”. Per això, des de l’associació reclamen “continuar negociant amb el conseller d’Economia posant sobre la taula la veritat”, ja que consideren que la fi de la prova de soroll —que, a Espanya, només es realitzava fins ara a la Comunitat Valenciana— s’ha fet de manera “unilateral i d’amagat” i que encara hui la Generalitat —per mitjà de la Societat Valenciana d’Inspecció Tècnica de Vehicles (SVITV) — no està “preparada per a afrontar amb qualitat la gestió de les ITV a partir del 23 de febrer”.

Sense canvis per a l’Administració

Malgrat aquesta petició, fonts de la mencionada societat pública han rebutjat aquest matí, després de conéixer-se la notícia, que es vagen a fer noves pròrrogues com demana Aecova i que es mantindrà, per tant, “el que es va acordar en el seu moment”, sense cap extra temporal.