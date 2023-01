La Pobla de Vallbona intervé després d’un atac homòfob a un jove

Un nou atac homòfob s’ha produït al Camp de Túria. En concret, la Pobla de Vallbona ha sigut l’escenari on s’ha produït una pintada que acusa un jove de “marica”. El grafit es va fer en l’asfalt del cèntric carrer Colom aquesta setmana, al costat d’unes màquines expenedores de menjar i beguda.

El jove, del qual es manté la privacitat i l’anonimat, no resideix en aquesta àrea de la localitat, però es creu que la pintada s’ha pogut produir en aquest enclavament per ser un lloc de trànsit per als joves.

L’Ajuntament de la Pobla de Vallbona va tindre constància d’aquest succés dimecres, per mitjà d’una denúncia veïnal que va posar en alerta el consistori. Quan es va poder recaptar més informació, l’Ajuntament va enviar les brigades municipals a actuar sobre el grafit.

Així, dijous a primera hora del matí, els tècnics van procedir a la neteja de la via per a esborrar l’insult perpetrat en el terra del nucli urbà.

En declaracions a La Pobla TV, la regidora de Drets Civils, Regina Lavata, ha condemnat aquests fets i ha demanat que qualsevol persona o associació que siga coneixedora de fets similars ha de comunicar-ho al consistori perquè puga actuar. “Condemnem aquesta acció, no és una qüestió menor i no cal normalitzar aquestes paraules i insults dirigits a un col·lectiu en concret i, en aquest cas, a una persona en particular”, ha assenyalat Lavata.

Ara com ara es desconeixen els autors dels fets, però no es descarta que es puga obrir una investigació, ja que cal recordar que aquesta pintada podria ser susceptible d’un delicte d’odi i, més en concret, d’homofòbia i atac al col·lectiu LGTBIQ+.