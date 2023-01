Rebuig frontal al pla antiavortista de Castella i Lleó, que podria ser il·legal

Govern, metges, organitzacions feministes i les clíniques concertades per a realitzar avortaments rebutgen frontalment la pretensió de Vox a Castella i Lleó de “coartar” el dret de les dones a interrompre els seus embarassos, amb un protocol mitjançant el qual s’obligarà els sanitaris a oferir a les dones que afronten una decisió tan difícil la possibilitat d’escoltar el batec fetal o veure una ecografia 4D del fetus.

En cas que això es duga a terme tal com ha anunciat el vicepresident de l’executiu autonòmic, Juan García-Gallardo (Vox), s’“incompliria” la Llei de l’avortament, que permet la lliure decisió de la dona fins a la setmana 14 de gestació sense cap mena de “coacció”, segons Francisca García, presidenta de l’Associació de Clíniques d’Interrupció Voluntària de l’Avortament (ACAI), que du a terme la majoria de les intervencions a Espanya. “El seu objectiu no és reduir l’avortament, sinó estigmatitzar les dones i la prestació”, conclou.

El Govern no ha anat tan lluny d’anunciar que la mesura és il·legal perquè encara no es coneixen els detalls del protocol i la Conselleria de Sanitat ha matisat el vicepresident i ha assenyalat que la prestació a Castella i Lleó “continuarà igual”. No obstant això, davant de l’anunci de Vox, diversos departaments de l’executiu central han advertit que “defensaran els drets de les dones i no es permetrà cap reculada que atempte contra la salut sexual i reproductiva de les dones”, segons ha manifestat la ministra de Sanitat, Carolina Darias.

Vulneració del dret

Al seu torn, fonts del Ministeri d’Igualtat han mostrat la seua “profunda preocupació” per la “reculada que suposa en un dret essencial per a les dones que és una fita de la lluita feminista”.

“Les mesures proposades pel senyor Gallardo podrien constituir una vulneració del dret a la salut sexual i reproductiva de les dones, ja que coarten la seua capacitat de decidir lliurement sobre els seus cossos, posen en risc la seua salut i les retornen a situacions d’inseguretat sanitària i de dificultats d’accés a una atenció eficaç. Les propostes plantejades per Vox poden, en la pràctica, suposar coaccions a les dones a l’hora de poder decidir sobre la interrupció voluntària de l’embaràs, i també als sanitaris i sanitàries en l’exercici de les seues funcions, i, a més, podrien implicar una desigualtat entre territoris que obligaria les castellanolleoneses a haver de traslladar-se molts quilòmetres, lluny de les seues residències, per a exercir un dret”, afigen les mateixes fonts.

La reforma de la llei

Igualtat interpreta l’anunci de Vox com una “reacció masclista” a la reforma de l’avortament, que està en fase d’aprovació al Senat i aprofundeix en el dret, ja que permet a les dones de 16 i 17 anys avortar sense el permís patern. Així mateix, elimina els tres dies de reflexió abans de la intervenció i busca que la sanitat pública assumisca la majoria de les interrupcions de l’embaràs mitjançant una nova regulació de l’objecció de consciència dels professionals sanitaris.

Al seu torn, la Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública ha mostrat el seu rebuig a la pretensió de Vox de “sotmetre les dones a una pressió intolerable” i a una “humiliació” que suposa la “vulneració de lleis com l’autonomia del pacient, el dret a la intimitat i el respecte a les seues decisions”. “El sistema sanitari no està per a servir com a mecanisme de repressió ideològica”, ha manifestat el col·lectiu de professionals sanitaris.