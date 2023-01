Sagunt torna a créixer després de la pandèmia i ja “aguaita” Benidorm i Paterna

La població de Sagunt està consolidada des de fa uns anys en el cinqué lloc provincial i l’onzé a la Comunitat Valenciana. No obstant això, l’últim repunt de més de 1.000 persones, fins a superar els 68.000 empadronats, li permet amenaçar les posicions que ocupen les ciutats que la precedeixen en aquesta classificació.

En l’àmbit autonòmic, Benidorm separa la capital del Camp de Morvedre de colar-se en el top 10, una pugna en la qual Sagunt ha retallat distàncies des dels més de 7.500 veïns a favor del municipi alacantí en 2012 fins als tan sols 1.700 en data 1 de gener de 2022. Aquestes són les dades que ha publicat recentment l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en les quals també s’aprecia una reducció en la bretxa respecte als padrons de Paterna (71.880 habitants) o Gandia (75.911), mentre que per davant es consoliden les posicions tant de València (792.492) com de Torrent (85.142).

En aquest àmbit provincial, l’antiga Morvedre es distancia del seu perseguidor més immediat, que és Alzira (45.451 empadronats), igual que en la classificació autonòmica, en la qual Sant Vicent del Raspeig (59.138 persones) ha passat a ocupar el dotzé lloc en detriment d’Alcoi (58.960).

La població a la comarca ha augmentat un 5,4 % l’última dècada

Per a Sagunt, l’última referència oficial de 68.066 habitants no només representa un màxim històric, que reemplaça els 67.173 establits l’1 de gener de 2020, sinó que polvoritza els últims estudis sobre projeccions de població, malgrat que encara està per arribar l’efecte de la instal·lació a Parc Sagunt II de la gigafactoria de Volkswagen. La previsió d’aquest treball, publicat per l’Institut València d’Estadística el juny de 2021, estimava per a Sagunt una població de tot just 68.248 habitants en 2035, 180 més que enguany. Una referència que sí que va tindre aquest estudi va ser la pandèmia, que per a la capital del Camp de Morvedre va suposar una reducció de la població que va trencar una ratxa, ara reoberta, de creixement poblacional constant des de 2016.

En el conjunt de la comarca, l’increment del padró al llarg de 2021 va ser de l’1,7 %, un percentatge que ascendeix al 5,4 % en la comparativa amb 2012. En la referència més recent, un dels principals detalls és l’acostament de Canet d’en Berenguer als 7.000 habitants, tot i que fa una dècada a penes superava els 6.000.

El sorpasso de Gilet a Faura

Amb la segona posició de la classificació poblacional del Camp de Morvedre consolidada, l’última actualització de dades ha revelat el sorpasso de Gilet (3.601 veïns) a Faura (3.568) en el tercer lloc. La localitat de les Valls segueix així la seua caiguda, almenys en relació a les poblacions veïnes, ja que, fins a l’any 2002, només Sagunt tenia més habitants a la comarca. Per darrere es mantenen Benifairó de les Valls, Quartell, Estivella, Albalat dels Tarongers, Algímia d’Alfara, Petrés i Quart de les Valls, encara per damunt del miler d’empadronats, mentre que, de la resta, destaca el creixement del 4,6 % a Torres Torres només en 2021.