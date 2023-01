Dues universitats valencianes entre les millors d’Espanya, segons Forbes

A Espanya hi ha més de 80 universitats, entre les de titularitat pública o privada, i les que ofereixen formació presencial o a distància. L’oferta educativa és abundant, però no tota és de la mateixa qualitat. Per aquest motiu, Forbes ha elaborat una llista amb les 25 millors universitats del país, i s’ha basat en aspectes com la posterior inserció al món laboral, l’oferta educativa, l’excel·lència de l’ensenyament o la qualitat del professorat, entre altres. El millor de tot és que, segons aquest rànquing, dues de les millors universitats d’Espanya són valencianes.

En el lloc número huit de la llista se situa la Universitat de València. Disposa de l’oferta d’estudis més gran de tota la Comunitat Valenciana. A més, el centre universitari té una de les taxes d’abandó de grau més baixes entre les universitats espanyoles. Així, segons el Ministeri d’Universitats, la taxa d’abandó en les universitats espanyoles se situa en el 21,8 % mentre que en la UV arriba al 13,9 %. També presenta elevats resultats d’ocupabilitat, d’acord amb les dades oficials de taxa d’afiliació a la Seguretat Social proporcionades pel Ministeri d’Universitats: 70,2 % en termes globals. Per part seua, la Universitat CEU Cardenal Herrera ocupa el lloc tretzé. CEU ha complit ja 50 anys i va ser la primera universitat de gestió privada de tota la Comunitat Valenciana, on actualment té seus en les tres províncies. Aquesta universitat va ser pionera també a oferir graus en aquesta autonomia com ara Periodisme, Veterinària o Farmàcia, així com dobles titulacions. Una tercera part dels seus alumnes són internacionals (35 %). Destaca en l’experiència de l’alumnat i qualitat del professorat. Hi ha un professor per cada 15 alumnes en classes pràctiques i el 35 % dels seus docents exerceix en el seu sector.