Montaverner obri el primer parc infantil cobert en l’antic ajuntament

Els xiquets i xiquetes de Montaverner estan d’enhorabona. L’Ajuntament ha obert el primer parc infantil cobert de la localitat, un espai que va ser inaugurat aquest diumenge per l’alcalde, Jorge Boluda. El parc cobert està situat en la planta baixa de l’antiga seu de l’ajuntament, en la plaça Major.

L’espai compta amb un parc de boles de dues altures amb una engrunsadora i un tobogan en el seu interior. El sòl exterior del parc s’ha protegit amb una catifa d’espuma. En el mateix espai s’ha instal·lat una piscina de boles més reduïda per als xiquets més menuts. En l’altra part de la sala s’han adaptat xicotetes taules i tamborets perquè els xiquets i les xiquetes hi puguen jugar, pintar o divertir-se amb una altra mena d’activitats. L’edat permesa per a accedir al parc de boles és de 0 a 8 anys, sempre acompanyats per un adult. En principi, l’horari establit és els dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 hores i els divendres de 18 a 20 hores.

L’alcalde de Montaverner, Jorge Boluda, ha mostrat la seua satisfacció per la posada en marxa d’aquest parc infantil cobert, que “protegirà els xiquets i xiquetes i a les seues famílies de les inclemències d l’oratge, tant a l’estiu com a l’hivern. És un espai on s’han cuidat tots els detalls, hi ha lavabo amb canviador per als xiquets, zones de joc i espais per a estar més tranquils i poder jugar asseguts”, remarca el primer edil. A més, durant aquest any 2023 està prevista la remodelació integral del parc infantil de la plaça Josep Boluda i el parc infantil del parc 1 de maig.

Centre Jove Javier Monllor

D’altra banda, en la primera planta d’aquest mateix edifici de la plaça Major està situat el Centre Jove de Montaverner, que passa a anomenar-se Centre Jove Montaverner Javier Monllor després de la seua aprovació en el Ple del passat mes de desembre. Javier Monllor, un jove d’a penes 27 anys que va morir el novembre passat en un tràgic accident de trànsit en la carretera CV-60, estava implicat en el teixit associatiu del municipi en l’àmbit esportiu, festiu, juvenil, musical i polític. Ara aquest espai portarà el seu nom perquè se li puga recordar.