Elon Musk i Tesla aniran a judici per un presumpte frau borsari

Elon Musk anirà a judici per un presumpte frau borsari. Aquest dimecres, el magnat tecnològic s’asseurà en el banc dels acusats per a declarar per la demanda col·lectiva que l’acusa de manipular el mercat amb una sèrie de missatges que va publicar en Twitter l’any 2018 en els quals assegurava la seua intenció de privatitzar Tesla.

“Estic considerant traure Tesla de la borsa a 420 dòlars. El finançament està assegurat”, va assegurar fa quatre anys i mig. Aquests tuits encara li persegueixen. I és que, després de publicar-los, es va disparar el valor de les accions del fabricant de vehicles elèctrics, de manera que es va disparar també la fortuna de Musk, propietari de la majoria d’aquestes accions. En un missatge als empleats de la companyia, Musk va dir que la privatització era “el millor camí que s’havia de seguir”. Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 de agosto de 2018 Un inversor, Glen Littleton, va demandar llavors Musk i la directiva de Tesla i va assegurar que els missatges publicats eren falsos i que, en agitar el mercat, les seues paraules van costar milers de milions de dòlars a ell i a altres inversors. Fins hui, Musk ha assegurat que realment tenia la intenció de privatitzar Tesla i que creia comptar amb el suport financer del fons sobirà de l’Aràbia Saudita. L’operació es va valorar en 72.000 milions de dòlars. Hauria sigut una de les més inflades de la història de la indústria tecnològica, però mai es va materialitzar. Musk va ser imprudent Segons ha assenyalat la premsa estatunidenca, el cas és inusual perquè normalment les demandes per frau borsari solen resoldre’s amb acords econòmics per a evitar anar a judici. El jutge Edward Chen, que supervisarà el judici, ja ha dictaminat que els tuits de Musk sobre la privatització de Tesla no eren certs i que va actuar amb imprudència en publicar-los. Això podria fer que a Musk el cas se li ennuegue. Aquest dimarts començarà la selecció del jurat i dimecres li tocarà a Musk comparéixer. Està previst que el cas es prolongue fins a l’1 de febrer, de manera que afegeix més problemes a la llarga llista que afronta l’empresari, també al capdavant de Twitter.