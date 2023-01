Sanitat reconeix “desproveïment” d’alguns fàrmacs

El conseller de Sanitat Universal, Miguel Mínguez, ha reconegut que en les farmàcies valencianes s’està produint un “desproveïment” que es deu al fet que “les empreses que comercialitzen estan tenint problemes de subministraments”, però ha remarcat que “la ciutadania pot estar totalment segura que hi ha alternatives farmacològiques per a cobrir les malalties o símptomes dels pacients”.

En declaracions als mitjans després d’assistir aquest dilluns al desdejuni informatiu de “Fòrum Europa. Tribuna del Mediterrani”, el conseller de Sanitat ha detallat que l’escassetat de medicaments en les farmàcies “no és homogènia” i ha apuntat a problemes “puntuals” en el subministrament.

No obstant això, ha destacat que “la majoria dels fàrmacs o marques que no tenen disponibilitat poden ser substituïts per uns altres”.