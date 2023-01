Boris Pistorius serà el nou ministre de Defensa alemany

El que fins ara ha sigut ministre d'Interior de l'estat federat de la Baixa Saxònia, Boris Pistorius, es convertirà en el nou titular de la cartera de Defensa alemanya, ha informat aquest dimarts un portaveu del Govern a Berlín, que va confirmar, d'aquesta manera, la informació avançada per diversos mitjans.

El relleu en el càrrec es produirà dijous que ve, va precisar el portaveu de l'Executiu, Steffen Hebestreit, en un comunicat en el qual va indicar que Pistorius jurarà com a ministre en el Bundestag (cambra baixa del Parlament alemany).

"Estic molt content d'haver guanyat un polític destacat al nostre país per al càrrec de Ministre de Defensa amb Boris Pistorius", ha declarat el canceller Olaf Scholz en el comunicat que confirma el relleu de la ministra Christine Lambrecht, que ha presentat la dimissió aquest dilluns. "Pistorius és un polític extremadament experimentat que ha sigut provat en l'administració, ha estat bregant amb la política de seguretat durant anys i, amb la seua competència, la seua assertivitat i el seu gran cor, és exactament la persona adequada per a guiar el Bundeswehr (exèrcit federal alemany) per mitjà d'aquest punt d'inflexió", segons Scholz.

Pistorius, que pertany al Partit Socialdemòcrata (SPD), succeirà com a ministra de Defensa la seua correligionària Christine Lambrecht, qui ha dimitit aquest dilluns després de rebre intenses crítiques a la seua gestió enmig d'un intens debat sobre la contribució d'Alemanya a Ucraïna contra la invasió de Rússia.

Pistorius exerceix la cartera d'interior a la Baixa Saxònia des de 2013 i des de fa temps se li atribueixen aspiracions de fer un salt a la política nacional. En 2019 va estar entre els candidats que van aspirar a formar part de la cúpula bicèfala del SPD i en 2017 va ser part de l'anomenat "gabinet en l'ombra" del llavors líder del partit, Martin Schulz.

En el seu nou càrrec, Pistorius haurà d'enfrontar diversos reptes entre els quals destaquen el maneig de l'enviament d'armes a Ucraïna i la modernització de l'exèrcit alemany, per a la qual cosa disposa del fons especial de 100.000 milions d'euros que es va crear després del començament de la invasió russa. A més, Pistorius haurà d'organitzar la retirada de les tropes alemanyes de la missió de Mali, que haurà de començar el maig de 2024.

Pistorius ha destacat en debats sobre seguretat interna en la conferència de ministres d'Interior al voltant de temes que van des de l'amenaça del terrorisme islamista fins a la lluita contra la violència en el món del futbol.

Amb l'ingrés de Pistorius en el Govern quedaria trencada la paritat de gènere en el Consell de Ministres.