Comença la restauració de la cúpula del ‘Panteó valencià’

Arranca la rehabilitació de la cúpula de l'Església de les Escoles Pies de València, que finança i promou el Ministeri de Transports i Mobilitat, el qual ha inclòs una partida de 846.000 euros en els Pressupostos Generals de l'Estat d'enguany. Les obres de la primera de les cinc fases de la restauració de l'església acaben de començar, sota la direcció de l'arquitecte Luis Cortés, i està previst que concloguen a l'agost. Aquesta primera intervenció consistirà “en la consolidació de la cúpula, la reparació de la seua cobertura de teula blava i la restauració de la llanterna”, que actualment està tapiada.

La restauració de la cúpula de les Escoles Pies, la més gran de la Comunitat Valenciana i la quarta d'Europa, està pendent d'una restauració des de fa anys. La cúpula presenta clevills preocupants que encara que no comprometen la seua estabilitat, però que cal reparar. En aquesta primera fase es consolidarà l'exterior de la cúpula i es repararan els clevills interns. A més, hi ha la intenció de col·locar-hi sensors per a fer un seguiment diari de l'estat de la cúpula.

La col·locació de la bastida exterior que acaba de començar, és la primera de les complicacions de l'obra en la cúpula, qualificada com el 'Panteó valencià', per la gran semblança que aquesta té amb el Panteó d'Agripa de Roma. L'estructura metàl·lica no pot secundar-se en la cúpula, per tal d'evitar danys més grans en l'estructura d'aquesta. La restauració de l'edifici s'ha dividit en cinc fases amb un cost total de 4 milions d'euros. En la segona fase, encara sense termini ni finançament, es durà a terme la restauració interior de la cúpula. En la tercera fase es restaurarà la resta de l'església, en la quarta es restauraran les façanes i el campanar, i en la cinquena i última es canviarà el paviment, que està molt deteriorat i és irregular.

L'aprovació del pressupost per part del Ministeri és la culminació d'anys d'intens treball d'una comissió formada per representants de la província, la parròquia, el col·legi i la comunitat religiosa de Sant Joaquim. Les obres seran compatibles amb el culte i amb el desenvolupament normal de les classes del col·legi, el pati del qual es tancarà en una part per a crear un perímetre de protecció de la bastida.

Una cúpula única

L'església de les Escoles Pies, situada al número 6 del carrer Carnissers de València, és el millor exponent de l'arquitectura classicista del segle XVIII. Les seues dimensions la converteixen en la cúpula més gran de la Comunitat Valenciana, a més, tot el conjunt està declarat Monument Nacional des de 1982.