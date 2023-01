El Consell de Ministres preveu aprovar hui la declaració de l’Any Sorolla

El Consell de Ministres té previst aprovar hui, dimarts, el Reial decret pel qual es regula la commemoració de l'Any Sorolla a tota Espanya. Per aquest motiu, es configurarà la Comissió Nacional com un òrgan col·legiat interministerial adscrit al Ministeri de Cultura i Esport i del qual formaran part totes les institucions que, d'alguna manera, estan vinculades amb la vida i l'activitat de Sorolla. Així, formaran part d'aquesta comissió que promourà la rellevància de l'artista la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, l'Ajuntament de València i la Comunitat de Madrid. També hi estarà representada la famila de l'artista mitjançant la seua fundació.

Segons les fonts consultades, la declaració està prevista per al Consell de Ministres que tindrà lloc hui, però han recordat que també havia estat programada en dos consells anteriors i finalment no es va plantejar. En una d'aquestes ocasions, faltava un informe del Ministeri d'Hisenda per a declarar d'interés públic l'Any Sorolla, de manera que les empreses col·laboradores en la commemoració del centenari puguen sotmetre's a un règim fiscal especial. Comissió autonòmica pròpia Una vegada es produïsca la declaració de l'Any Sorolla per part del Govern, també la Generalitat té previst aprovar el seu decret per a l'organització de les activitats i el nomenament d'una comissió que les gestione. Tant la comissió impulsada des del Govern amb altres institucions, com la que crearà la Generalitat, hauran de tancar la programació amb la qual es vol recordar el pintor valencià, mort l'agost de 1923. De moment, sota el paraigua d'aquest centenari s'han inaugurat i anunciat diverses exposicions, com la d'"Orígens", que es mostra ara a la Casa Museu Sorolla i que després se celebrarà al Museu de Belles Arts de València. També el Museu del Prado va inaugurar l'any passat una mostra que reunia diversos retrats fets per l'artista, alguns dels quals no es mostraven a Espanya des de fa dècades. Un retrat emmagatzemat Entre altres pintures de Sorolla, la pinacoteca va traure dels magatzems, per a mostrar-lo per primera vegada, el retrat que el pintor va fer al jurista alacantí Rafael Altamira quan aquest estudiava dret a la Universitat de València. "El quadre estava en els magatzems i no s'havia exposat fins ara, que jo sàpia", assegura Ignacio Ramos Altamira, besnet de l'historiador alacantí. L'obra mostra el cap d'Altamira ben definit, amb el coll de la camisa i corbata, però la part inferior apareix com inacabada, encara que el va signar. Segons la informació que acompanya el quadre en el Prado, "l'obra, de caràcter íntim, té una sobrietat de color molt habitual en els retrats de la primera època de l'artista". També apunta que "encerta a captar amb immediata veracitat el caràcter d'Altamira, tractat amb una certa idea de cap antic i noble, encara que el detall de les puntes alçades del bigot revela una juvenil preocupació pel seu aspecte. Es tractava d'un regal a un amic aficionat a la pintura".