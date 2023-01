Els ingressos per obres pugen vora un 70 % a Alzira l’últim any

La recaptació de l'Ajuntament d'Alzira per l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) va registrar un augment del 53 % en 2022, el qual va marcar amb 398.000 euros el major volum d'ingressos per aquest concepte des de fa onze anys, tot i que únicament es van concedir deu llicències més que l'any anterior, mentre que els ingressos per taxes urbanístiques van augmentar un 76 % en disparar-se fins als 748.591 euros, després d'augmentar quasi un 37 % les declaracions responsables d'obra, el principal concepte d'aquest epígraf, que es corresponen a les antigues llicències d'obra menor, segons les dades facilitades per la regidoria d'Hisenda. En conjunt, el consistori va ingressar per aquests dos conceptes 1.146.629 euros, la qual cosa representa una quantitat d'un 67,7 % superior a la de l'any anterior (683.727).

Grans obres en el Pla i en el nucli urbà

Les importants inversions impulsades per empreses com Grupo Mazo, que construeix al parc empresarial del Pla les seues noves instal·lacions sobre una parcel·la d'un poc més de 100.000 metres quadrats, o l'enderrocament de l'antic magatzem situat en el sector de l'Hort de Galvañón per a la construcció d'un supermercat de la cadena Aldi, les obres de la qual també van començar a final d'any, contribueixen a explicar aquest important augment dels ingressos de l'ajuntament derivats de l'activitat urbanística.

El regidor d'Hisenda, Albert Furió, considera que aquestes dades "són un símptoma de recuperació", encara que en qualsevol cas es mostra prudent: "Ha anat bastant bé respecte de les previsions tan desfavorables que es feien en termes de recaptació", comenta l'edil, mentre detalla que en el cas de l'ICIO s'ha aconseguit recaptar pràcticament 150.000 euros més del que s'havia previst en elaborar el pressupost de l'exercici, mentre que en el cas de les taxes urbanístiques aquesta estimació s'ha duplicat àmpliament.

Inversions més grans

L'ajuntament havia previst en 2022 una recaptació de 250.000 per l'Impost d'Obres i Construccions i de 350.000 euros per les taxes urbanístiques. Furió assenyala que la recaptació real, una vegada tancat l'exercici, és de pràcticament 150.000 més del que es preveu en el cas de l'ICIO i de quasi 400.000 euros més en el de les taxes, "uns recursos amb els quals no es comptava i que es veuran reflectits en el romanent" que s'incorporarà al pressupost de 2023, la qual cosa permetrà afrontar altres inversions.

Els tècnics de l'àrea d'Hisenda sempre opten per un criteri de prudència en l'estimació d'ingressos en elaborar el pressupost municipal sobre la base de la referència que suposa la recaptació de l'any anterior. De fet, en el cas de l'ICIO, la previsió se situava lleugerament per sota dels ingressos obtinguts en 2021, quan l'ajuntament va recaptar una mica més de 259.000 euros. Aquesta xifra representava un augment del 147 % respecte de 2020, primer any de la pandèmia, en el qual l'aturada provocada pel confinament i la incertesa econòmica davant d'un escenari desconegut va afonar els ingressos per obres a poc més de cent mil euros, quan s'havia estimat una recaptació de 270.000 per l'ICIO.

Prudència també en 2023

L'Ajuntament d'Alzira va concedir l'últim any 222 llicències d'obra –per les 211 de l'any anterior– i va tramitar 914 declaracions responsables quan l'any anterior aquesta mateixa estadística en comptabilitzava 668.

El govern municipal ha mantingut el criteri de prudència en l'elaboració del pressupost de l'exercici 2023, que preveu uns ingressos en concepte d'ICIO de 365.000 euros i de 350.000 € per taxes urbanístiques.