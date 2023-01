Ford garanteix el treball a Almussafes en la transició al cotxe elèctric

L'horitzó de Ford en la planta valenciana d'Almussafes té una clau: la dels cotxes elèctrics que la multinacional té previst que desembarquen en la factoria a partir de 2026. És un procés d'electrificació que s'emmarca –més enllà de l'obligació, fixada per la Unió Europea, que els fabricants no puguen vendre cotxes de combustió a partir de 2035– en una estratègia de la firma a escala continental, que farà els seus primers passos enguany a Colònia (Alemanya) amb el llançament del Puma 100 % elèctric i d'un altre SUV de grandària mitjana, de manera que s'utilitzarà, per a dur-ho a terme, la plataforma MEB d'elèctrics de Volkswagen.

No obstant això, aquesta línia de futur no impedeix que la marca també haja de tindre present de quina manera i, sobretot, quan, es durà a terme la desaparició dels models de combustió que hui té en fabricació, un escenari en el qual el Kuga –l'actual pilar de producció d'Almussafes– té previst aguantar fins a 2029 o 2030. Així ho ha explicat aquest dilluns en declaracions al Financial Times el cap de la divisió elèctrica de Ford a Europa, Martin Sander, qui després d'aclarir que els actuals cotxes de combustió es fabricaran "mentre els nostres clients en vulguen", va afirmar de manera clara que "de moment, el nostre pla és mantindre el Puma i el Kuga fins a 2029 o 2030”.

Si finalment es compleixen aquests terminis –i llevat que la multinacional decidira emportar-se a un altre lloc la producció del Kuga, el qual ha suposat per a Almussafes 153.000 de les 245.000 unitats totals produïdes en 2022– el manteniment d'aquest model SUV coincidiria durant almenys quatre anys amb la presència d'elèctrics en la factoria (models dels quals encara no hi ha cap confirmació oficial). No és un detall menor si es té en compte que al març es deixaran de produir els monovolums S-Max i Galaxy (només hi quedarà la furgoneta Transit, sense data de finalització, i el mateix Kuga, en producció), una realitat que, sumada a la menor necessitat de treballadors per a fabricar vehicles elèctrics –fins a un 40 % menys, segons han reconegut des de la cúpula de la multinacional– obligarà a negociar un ERO a partir del primer trimestre de l'any entre l'empresa i els sindicats de treballadors. Mantindre el Kuga implica garantir bona part de la càrrega de treball, sobretot fins a l'arribada dels elèctrics en 2026.

Guanys en dos anys

Més enllà de la continuació del Kuga i del Puma, Sander també va destacar, al voltant del procés d'electrificació, que Ford "espera obtindre guanys en la branca europea de la seua unitat d'automòbils elèctrics (Ford Model e) en 2025", un any en què ja estarà en marxa una tecnologia pròpia –no dependent de Volkswagen i que a Europa estarà únicament en marxa a Almussafes, amb la plataforma GE2– que, en paraules de Sander, resultarà "molt versàtil" i "molt competent".

D'altra banda, el dirigent va destacar que si la Comissió Europea decideix aplicar regles més estrictes sobre les emissions dels motors a partir de 2025, repercutirà en "conseqüències dramàtiques per a tota la indústria" i obligaria la firma a prendre decisions "prompte", entre aquestes, per exemple, la reducció de les variants en els motors o, fins i tot, "que un dels altres productes (de combustió interna) es deixe de fabricar abans de com estava previst".