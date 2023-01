La Generalitat espera des de fa quasi dues setmanes les actes del Consell de l’Aigua

Per a aclarir la successió d'esdeveniments, la Conselleria d'Agricultura va reclamar formalment al ministeri les actes del conclave el passat 4 de gener i encara no ha rebut contestació quan ja han passat 12 dies, segons ha pogut saber aquest diari. Transició Ecològica tampoc ha respost la mateixa sol·licitud a consultes de Levante-EMV. Una opacitat que s'hauria mantingut en els dies posteriors, quan la Generalitat denuncia que va haver de recórrer al Consell d'Estat per a conéixer el contingut del nou decret davant del silenci del Govern.

Les postures s'han mantingut inamovibles des de fa dues setmanes, amb les dues parts sostenint tesis incompatibles entre si. No obstant això, aquest diari ja va publicar la setmana passada el document que el ministeri de Teresa Ribera va remetre a la Generalitat i a la resta d'autonomies per a ser debatut en el Consell de l'Aigua.

Està datat a 18 de novembre, 11 dies abans de la polèmica reunió, i en aquest sí que apareix la disposició addicional novena que planteja l'opció de no retallar el transvasament, com exigia el Consell, la qual cosa contradiu la versió de Moncloa en què s'afirma que va ser una petició espontània i que es va desestimar per àmplia majoria.

Els representants valencians en la cita asseguren que no van rebre una altra informació i van acudir al ple convençuts que es votava el text en les condicions pactades dies abans. Però el transcurs del Consell de l'Aigua va alçar les primeres sospites de la Generalitat, que va demanar al secretari d'Estat, Hugo Morán, que ho aclarira.

De manera un poc ambigua, el número dos de Teresa Ribera va fer entendre l'oposició del seu departament a condicionar l'augment dels cabals ecològics a la millora mediambiental del Tajo i es va limitar a avançar que el text seria "millorat" amb posterioritat. Una "millora" que finalment ha anat en contra dels interessos que defensava el Consell i en benefici de les tesis de Castella-la Manxa, en descafeïnar aquest mecanisme corrector de cara a 2026.

El temor de la Generalitat al fet que el Govern haguera fet aquest gir brusc amb el transvasament d'amagat, queda també palés en un altre document enviat per Agricultura al ple del Consell Nacional de l'Aigua, presidit pel mateix Morán, només dos dies després de la reunió.

En aquest, el Consell explica que es va abstindre en la votació perquè es va incloure aquest mecanisme corrector, però avisa que qualsevol canvi en la disposició addicional novena implicaria el seu gir al ‘no’. "En cas que la literalitat del text d'aquesta disposició addicional novena fora modificada, el sentit del vot deixaria de ser l'abstenció i passaria a ser en contra".

La delegada del Govern intenta mediar destacant les inversions

En una polèmica com la que lliuren per l'aigua el Govern i el Consell, dues administracions presidides per companys de partit, no és fàcil ser delegada del Govern. Pilar Bernabé va haver de gestionar ahir aquesta papereta i va optar per adoptar un rol de mediadora per a tractar de desinflamar el conflicte, esquivant el punt de major confrontació i tractant de posar el focus en els possibles punts d'enteniment.

Així, Bernabé va evitar entrar al detall de l'enfrontament i es va limitar a destacar la gestió, duta a terme pel Govern de Pedro Sánchez, de l'aigua a la Comunitat Valenciana.

Segons va defensar la delegada, a més d'haver transvasat més aigua que el PP, l'Executiu central ha assegurat "aigua per a sempre" a la Comunitat Valenciana gràcies als 600 milions previstos en inversions per a alçar i modernitzar infraestructures hídriques, "el que és realment imprescindible".

En la seua opinió, si s'executen al ritme necessari, aquestes obres —sobretot les dessaladores— "garanteixen l'aigua" a partir de 2026. Un extrem que, no obstant això, rebutgen les organitzacions de regants, les quals denuncien que si s'augmenta el cabal en 2026 a 8 metres cúbics per segon com preveu el decret, l'aigua arribada als camps del sud de la Comunitat Valenciana es reduiria a la meitat i provocaria el col·lapse del sector.

Sobre l'aigua dessalada, Bernabé va reconéixer que "cal treballar en el preu que paguen per aquesta aigua" i va avançar que Moncloa ultima un mecanisme per a rebaixar-ne el preu.