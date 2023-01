“M’obliguen a treballar alçant ancians amb un informe mèdic de no apta”

Loli és treballadora fixa del Servei d'Atenció Domiciliària de Tavernes Blanques i divendres passat va denunciar l'ajuntament a Inspecció de Treball per obligar-la a treballar tot i comptar amb un informe de prevenció de riscos laborals que la designa com a 'no apta'. És l'últim recurs que s'ha vist obligada a usar davant de la por que els puga passar alguna cosa als ancians que cuida o a ella mateixa, que amb 60 anys acumula un llarg historial mèdic.

La vida no ha tractat molt bé Loli, que ha hagut de fer front a diverses malalties. L'última, una sarcoïdosi, la va mantindre de baixa un any fins que va rebre l'informe valorable de l'INNS en el qual es deia que podia tornar a treballar. Per a això, havia de passar el pertinent control d'avaluació del servei de prevenció de riscos laborals. I en aquest moment és quan van comprovar que la seua periartritis en el muscle esquerre havia empitjorat i la impossibilitava per a exercir el seu treball de manera normal. Davant d'aquesta situació, el mateix facultatiu va informar el consistori i va preguntar si era possible adaptar el treball a la condició física de Loli. Després de rebre una negativa per resposta, el servei de prevenció de riscos laborals va emetre un informe de 'no apta' per al lloc de treball. Així ho especifica l'informe al qual ha tingut accés aquest diari: "Amb les dades mèdiques, davant de la impossibilitat d'adaptació, les limitacions organicofuncionals són incompatibles amb els requeriments del treball, com els sobreesforços per maneig de càrregues i tasques que requereixen l'elevació del braç esquerre per damunt del muscle".

Després d'aquest informe emés a l'octubre, Loli pensava que el consistori li donaria un altre lloc de treball o l'acomiadaria. El que no esperava és que l'obligara a treballar. Després de veure que aquesta era la intenció, va demanar vacances, però abans, i segons ella mateixa, "abusant de les meues companyes uns dies perquè feren un sobreesforç i assumiren les meues tasques fins que em deixaren agafar les vacances pendents, perquè em van assegurar que, directament de la baixa, no podia agafar-me-les". Les vacances se li van acabar el 9 de gener i es va presentar a treballar amb el seu informe, amb la idea que faria qualsevol cosa llevat d'atendre els ancians a les cases.

"Però de cap manera. Vaig parlar amb la regidora de serveis socials i amb el coordinador i em van dir que si l'INNS deia que podia treballar, havia de complir el meu contracte, si no, que m'atenguera a les conseqüències. L'INNS em diu que puc treballar després de superar la baixa per sarcoïdosi, però no sap això de la lesió de muscle, que és el que em fa no apta". Loli va demanar al consistori que, si hi anava a treballar, es redactara un escrit en el qual l'empresa municipal assumira la responsabilitat davant de la mútua per qualsevol accident que poguera ocórrer en el treball, ja que ella disposava d'un informe de 'no apta', la qual cosa no van acceptar. Davant d'aquesta situació, Loli va patir un atac d'ansietat, motiu pel qual ha estat dos dies en repòs, però aquest dilluns havia de tornar-hi. "He tornat a anar al metge a demanar la baixa, però com que he posat una demanda en Inspecció de Treball, només me la pot donar l'INNS i no sé què es pot fer. Tinc molta por que se'm puga caure un ancià. La lesió en el muscle me la vaig fer perquè se'm va quedar agafat un senyor major i no el podia deixar caure, ara no ho podria fer".

"Ha de recórrer el dictamen de l'INSS sobre la seua incapacitat" L'Ajuntament de Tavernes reafirma la seua postura en què Loli hauria d'haver-se incorporat al treball fins que l'INNS no diga el contrari. Segons relaten fonts municipals, després de ser consultades per aquest diari, en referència a la treballadora del SAD, "dilluns passat, dia 9, es va personar en les dependències de Serveis Socials, vestida de carrer, i va decidir autoassignar-se el treball de recepcionista de la planta de Serveis Socials, ometent les instruccions del coordinador de l'àrea. Amb aquest fet, es va negar a atendre les persones dependents que tenia assignades per a aquest dia i va deixar el servei descobert". Dimarts, afirmen, després d'una reunió de coordinació interdepartamental pel que va passar, es manifesta que ja hi havia un informe jurídic sobre el tema i que aquest exposava les opcions que tenia l'empresa referent al 'no apte' de la mútua: "el seu lloc de treball –per les característiques d'aquest– no es pot adaptar i no hi ha més vacants a l'ajuntament de la mateixa escala professional. Així doncs, la regidora de Serveis Socials i el coordinador tècnic de l'àrea li van transmetre que parlara amb el seu advocat i se li va instar que havia de recórrer el dictamen de l'INSS sobre la seua incapacitat, el qual dictava que sí que estava capacitada per a tornar a treballar en el seu lloc de treball". El consistori vol recalcar que una altra treballadora en la seua mateixa situació i de la seua mateixa escala professional "va acudir al lloc de treball el mateix dia que van ocórrer els fets, de manera normal i sense deixar el servei descobert. A més, recorrerà la sentència de l'INSS amb el 'no apte' de la mútua". D'altra banda, des del govern han incidit en què ja "es va recol·locar dues persones amb una incapacitat reconeguda per l'INSS en altres llocs de treball que sí que estaven vacants i sempre ha exigit la condició de la incapacitat de l'INSS per a fer-ho".

Una lesió que l'ha feta passar dues vegades per quiròfan, i a la qual se suma la sarcoïdosi, la fibromiàlgia i les taquicàrdies. Un comunicat mèdic que no sembla molt recomanable per a una dona de 60 anys que ha d'atendre uns 6-8 serveis diaris, els quals suposen alçar ancians, dutxar-los, endreçar-los i anar a comprar i pujar-los la compra, la majoria de vegades, en finques sense ascensor.

Falta de personal

No és la primera vegada que hi ha desacords entre el SAD i l'Ajuntament de Tavernes. Com ja va publicar aquest diari, una trentena d'usuaris van denunciar la reducció de dies d'ajuda per no cobrir les vacances, el que va provocar que els atesos passaren fins a quatre dies sense dutxar-se.

Tot i això, ara sí que se supleixen les vacances. El servei s'ha quedat amb tres persones: dues fixes i una temporal. Però Loli és una de les fixes que està de baixa, així que ara mateix només compten amb una fixa i una temporal "i la seua opció continua sent reduir la prestació del servei, en lloc de contractar més gent", anuncien des del SAD.

Loli no entén per què el consistori s'arrisca al fet que puga passar alguna cosa a alguna de les persones ateses o a ella mateixa com a treballadora amb aquest informe. "Només trobe una explicació, i és perquè soc delegada sindical. A una altra companya sí que li van adaptar el lloc i a mi em van dir que no podien. Jo vull treballar, però no puc fer el mateix que feia abans, la meua condició física m'ho impedeix, però ells ni m'adapten el lloc ni m'acomiaden".