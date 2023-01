Sagunt rescata una inversió de mig milió d’euros dels dos anys sense préstecs

La prohibició de demanar préstecs durant els últims exercicis ha obligat l'Ajuntament de Sagunt a retardar diverses inversions amb les quals el tripartit tenia programat arredonir la seua gestió de govern. Una de les que s'ha vist llastrada pels números rojos i la denegació del permís per a recórrer a més endeutament és la renovació de l'enllumenat del barri del Baladre, un projecte llest des de setembre de 2020, que supera el mig milió d'euros i que el consistori finalment ha tret a licitació gràcies al 50 % de finançament, el qual va a càrrec de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI) 'Join Sagunt'.

Es tracta, concretament, d'una actuació pressupostada en quasi 520.000 euros per a "substituir les lluminàries i adequar tot el sistema a la normativa", segons explica el regidor de Manteniment, Pepe Gil. I és que, segons recull l'expedient al qual ha tingut accés Levante-EMV, l'actual instal·lació és "molt antiga" amb "llums d'halogenurs metàl·lics" i "diferents distribucions de lluminàries", segons les zones. A més de disposar de diversos centres de comandament, "les condicions d'il·luminació de l'actual sistema d'enllumenat resulten insuficients, perquè s'observa una instal·lació elèctrica bastant antiga que en alguns aspectes no compleix amb el Reglament electrotècnic de baixa tensió vigent".

Els carrers Joan Martorell, poeta Querol, Azorín, Federico García Lorca, Ausiàs March, Jorge Guillén i Rosa Chacel, en major o menor mesura, així com les places Echegaray, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Camilo José Cela i Tirant lo Blanch es veuran beneficiades per aquest projecte. L'edil de Manteniment, una de les delegacions que més ha patit la falta de préstecs, destaca la importància que aquesta inversió suposarà per a Baladre, el qual, també en els pròxims mesos, rebrà una injecció de 7,5 milions per a la rehabilitació d'un barri que, segons les últimes referències, compta amb vora 3.700 empadronats.

Les ajudes d'altres administracions han permés al tripartit superar la falta d'endeutament i l'escassa venda de solars

A més d'aquesta renovació de l'enllumenat, altres inversions també es van anunciar en els dos últims exercicis, però, per diverses circumstàncies, no han tingut la sort de fer-se realitat, encara que el regidor de Contractació, Javier Raro, ja va avisar fa uns dies que la seua delegació té diverses actuacions llestes per a la licitació. Recentment ja s'ha llançat el nou centre de formació per a l'ocupació, l'ampliació de l'aula de cultura clàssica i la sala polivalent de la plaça de Sant Cristòfol.

En aquest situació, encara que amb una demora que es prolonga més de dos anys, també es troben el projecte de museïtzació del futur Museu Industrial o la renovació de la climatització i el sistema elèctric del centre administratiu de Camí Reial, mentre que algunes a les quals encara se'ls busca finançament són el cobriment de la pista exterior del pavelló José Veral, al Port, el qual es va topar amb l'obstacle, insalvable de moment, de la inflació, o també la rehabilitació de la Casa Romeu en el nucli històric.

Projectes quasi executats

Per contra, altres actuacions programades durant l'any passat a les quals se'ls ha donat eixida, tot i la falta de préstecs i a l'escassetat d'ingressos amb la venda de solars, són la finalització del pavelló poliesportiu enfront del cementeri del Port, la rehabilitació del Casino de la Gerència, l'adequació del Casal Jove de Sagunt o la construcció del nou institut del Port de Sagunt. L'aprofitament dels romanents d'anteriors préstecs i, sobretot, l'aportació des de la Diputació de València, la Generalitat o els fons europeus han permés aquesta acceleració de final de mandat.