Albert Staromiejski va conéixer el VIH amb 18 anys, quan va començar a vindre a València i a eixir de nit. Ara té 58 i per sort l'ha esquivada tota la seua vida. "Jo he perdut molts amics en això. Amb 20 anys vaig veure com moltes persones desapareixien de la meua vida. Fins que un dia em vaig trobar un amic i li vaig preguntar per la seua parella, perquè portava molt de temps sense veure-la, i em va contestar que havia mort 'del que ens morim ara els 'mariquites'".

Reconeix que en aquells anys va tindre diverses parelles i no va usar protecció perquè "quan era jove ningú coneixia res d'això". En el 81 es va registrar el primer cas de sida a Espanya, a la ciutat de Barcelona, però la infecció ja estava abans entre nosaltres.

A Albert mai ningú va transmetre-li la malaltia, però les conseqüències d'aquesta li van ser molt pròximes, per això ha decidit ser un dels 40 voluntaris que participen en les proves d'una vacuna per al VIH a l'Hospital General de València. El remei s'està testant en 3.880 persones en països d'Amèrica i d'Europa, i, de moment, l'injectable es troba en fase tres.

"És una vacuna preventiva, no cura ningú que tinga el VIH en el cos, serveix per a repel·lir-lo, per dir-ho així."

Moisés Agustín, secretari de Casda (Associació Ciutadana contra la sida de Castelló) és un altre dels participants. Ell té 33 i, com Albert, assegura que ho fa perquè "encara hi ha un estigma horrible cap a la gent amb la malaltia, així que si podem col·laborar en l'avanç de la investigació i que això es normalitze més, ens sembla bé", explica.

L'assaig de la vacuna "Mosaic" es divideix en dos anys. En el primer, els participants reben sis injeccions quatre vegades –una visita a l'hospital cada tres mesos– i el segon consisteix a rebre revisions mèdiques per a observar-ne els resultats. El 50 % de les dosis que s'administren són placebos.

Tant Moisés com Albert acaben al febrer el segon any, encara que a l'estudi encara li queden mesos per davant amb les persones que hi van arribar després. A causa de les clàusules de confidencialitat que han signat no poden contar molts detalls més de les proves.

La primera condició per a participar en l'estudi era no tindre el virus. "És una vacuna preventiva, no cura ningú que tinga el VIH en el cos, serveix per a repel·lir-lo, per dir-ho així", explica Agustín, que com Albert no n'és portador. A més, era necessari ser home, d'entre 18 i 60, tindre relacions amb altres homes i estar dins d'un grup de risc.

L'última condició és no haver usat la profilaxi de preexposició (coneguda com PrEP), que és un medicament que usen les persones sense VIH que corren el risc d'exposar-s'hi per mitjà del sexe o altres vies.

"Ara ningú mor d'això, qui pren medicació té una càrrega indetectable i, per tant, no pot transmetre la malaltia."

Estigma social i informació falsa

El VIH va sorgir als anys 80 i va afectar especialment drogoaddictes que compartien xeringa, homes amb relacions sexuals promíscues i també receptors de transfusions de sang. Hui dia "ningú es mor d'aquesta malaltia, hi ha tractaments i sabem que qui pren medicació i té una càrrega indetectable no pot transmetre-la. Els avanços han sigut enormes i la realitat ha canviat radicalment", conta Agustín.

La malaltia ha passat de l'era de la mortalitat a la dels primers tractaments antiretrovirals, els quals van portar un poc d'esperança a les persones que van aprendre a viure de nou. Ara mateix les persones amb VIH que segueixen correctament el tractament gaudeixen d'una qualitat de vida similar a les persones que no el porten.

Lamentablement, això sembla no calar en la societat. "És curiós que estem en l'era de la informació, que ho tenim tot a l'abast de la mà amb el nostre mòbil, però tot i això continuen existint moltíssims prejudicis i falses creences", assegura Staromiejski.

"En els nostres cercles pensem que la malaltia és molt visible i la gent sap del que parla, però quan n'eixim ens adonem que moltes persones no saben diferenciar entre VIH (el virus) i la sida (la malaltia). Hi ha un desconeixement brutal", afig Agustín.

Fins i tot els mateixos sanitaris, que, segons asseguren els dos, "continuen tenint molt males pràctiques". "Sabem que només es transmet per infecció sexual o per sang, perquè recentment una persona em va explicar que va anar a l'otorrino perquè li miraren la gola i, en demanar un got d'aigua, la doctora li va dir a l'infermer que portara el got, però amb cura i amb guants perquè el xic tenia VIH", denuncia. Assegura que situacions com aquesta són comunes.

Més educació sexual

Tant Agustín com Staromiejski recomanen als joves que cuiden més la seua salut sexual, tinguen o no pràctiques de risc, ja que és una cosa que consideren que continua sent una assignatura pendent. Si s'ha produït alguna pràctica de risc, qualsevol persona pot acudir a associacions com LAMBDA, CALCSICOVA o el Comité Antisida de València, entre altres, per a fer-se un test d'MTS gratuït i ràpid.

Tot i això, per a Staromiejski "és necessari fer-se revisions mèdiques més o menys contínues, cada 4 o 6 mesos, cuidar-te la salut sexual". No obstant, reconeix que "quan en la sanitat pública et donen una cita per al cap d'un mes i mig, es desanima molts joves".