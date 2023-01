Cent milions d’euros per a Torrent

Grans infraestructures, noves dotacions de tot tipus i moltes reformes urbanes. La ciutat de Torrent està movent actualment més de 100 milions d'euros en inversions, entre les obres que ja s'han executat, les que actualment estan en marxa i les que estan en tramitació. Per al govern local del PSPV i Ciutadans, es tracta de la "major transformació de la ciutat des dels anys 80" i totes les noves infraestructures que va portar la democràcia. L'anomenat Pla Ficus, que inclou més de 70 actuacions que impulsen tant l'ajuntament com altres administracions públiques, ha sobrepassat el 67 % d'execució, pel que fa a gestió.

D'aquesta manera i segons el balanç que ha fet l'executiu local, del total d'obres que es van plantejar inicialment (el document creix quan s'aconsegueix el finançament per a noves actuacions), s'han executat totalment més de 15 projectes o paquets d'intervencions. En aquest grup hi ha, des del nou pont del Safranar, que va construir la Generalitat Valenciana (4,3 milions), fins al centre de ressonàncies que ha obert la Conselleria de Sanitat (180.000 euros per a adequar el local i 600.000 euros en l'aparell principal, procedents d'una donació d'Amancio Ortega), passant per les millores en instal·lacions esportives com el nou enreixat del Poliesportiu Villa Carmen i la modernització de pistes (108.000 euros), i els nous vestuaris del Parc Central (440.000), amb càrrec a les arques municipals.

En matèria de reurbanització de carrers (el Pla 200.000, que inclou 63 obres) s'ha conclòs el 60 %, mentre que en millores en l'accessibilitat de les voreres (el Pla 10k, que té 23 projectes),s'ha complit un 30 %. Ja s'ha intervingut als carrers Sis de desembre, Germanies, Tirant lo Blanch, Pare Méndez, Gabriela Mistral, Granerers, Miguel Servet, Mare de Déu de la Soledat i Sant Joan Baptista, entre altres. La inversió supera els dos milions d'euros.

Cessions a la Generalitat

Altres actuacions són l'adequació d'espais per a cedir-los a la Generalitat, com el del Punt d’Encontre Familiar (50.000 euros), el local per a l'Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària (340.000 euros) i la millora de la Unitat de Prevenció Comunitària (275.000 euros). També s'ha executat la tercera fase de reurbanització del Camí Reial (500.000 euros), la climatització de diversos centres educatius (un milió d'euros) i la construcció de l'ascensor per a l'edifici Metro (125.000 euros), entre altres obres acabades del Pla Ficus.

Més d'una desena d'altres projectes està en execució. Així, Sanitat destina 1,5 milions al centre de salut per al Parc Central (ara en obres), mentre que la tercera fase de reurbanització del barri de l'Alter, que va començar fa unes setmanes, suma tres milions. Pel que fa a infraestructures hídriques, la construcció d'una planta desnitrificadora per al tractament d'aigües de Calicanto, l'obra de la qual ja ha començat, s'emportarà 531.000 euros.

"Amb el Pla Ficus consolidem un model de ciutat que respon a les necessitats dels torrentins i les torrentines, amb més capacitat de recursos i serveis", destaca l'alcalde Jesús Ros, qui també remarca que "és un projecte que construeix el present i el futur de Torrent, amb l'objectiu d'oferir als nostres veïns i veïnes una ciutat més moderna, amable, accessible i sostenible".

D'aquesta manera, el paquet més gruixut d'inversions està en les que ja s'han licitat (la construcció o els projectes), entre les quals s'inclou l'ampliació i modernització de la depuradora, una actuació que executa el Govern d'Espanya i que té un pressupost de 30 milions.

El Palau de Justícia

I entre les que estan ara en tramitació o els projectes de les quals s'estan elaborant, també hi ha algunes infraestructures de molta importància, com el Palau de Justícia, al qual la Conselleria destina 20,8 milions, tot i que ha delegat les competències de construcció a l'ajuntament. També el municipi assumirà la reforma de quatre centres educatius (Antonio Machado, el Molí, Mare de Déu del Roser i Lope de Vega) als quals es destinen 16 milions d'euros, que és l'última inversió incorporada al Pla Ficus. I en col·laboració amb altres administracions, es construirà també un edifici de pisos de lloguer per a joves a la plaça del Marquesat, el cost del qual ascendeix a 3,4 milions, i d'aquests, 700.000 euros estan subvencionats per la Conselleria d'Habitatge.

Uns altres dels compromisos són ampliar l'escut de protecció del Vedat per mitjà de la construcció de més canons d'aigua i la col·locació de nous sensors (700.000 euros) o l'actuació de regeneració en un tram de barranc (580.000 euros). I en zona urbana, destaca l'habilitació de jardins als carrers Campoamor i 9 d’octubre (428.000 euros) o la construcció d'una canalització per al subministrament d'aigua, que creuarà el bypass.