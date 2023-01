Ford començarà al març la revisió de l’excedent de plantilla a Almussafes

Març. Aquesta és la data fixada en el calendari perquè comencen els moviments al voltant de com es durà a terme la transició cap a l’electrificació de Ford Almussafes i, amb això, un dels horitzons més significatius per a la planta: quin grau d’impacte tindrà aquest procés per al voltant de 6.000 ocupacions amb què compta actualment la fàbrica. El camí, com han comentat empresa i sindicats abans i després de conéixer-se el juny passat que la factoria valenciana s’imposava a l’alemanya de Saarlouis en l’obtenció de models elèctrics d’alta gamma a partir de 2026, no serà senzill.

En la negociació, segons van explicar des de la principal central sindical a Almussafes (UGT-Ford) el passat cap de setmana, es buscarà que no hi haja “acomiadaments traumàtics”. No obstant això, la realitat de la fàbrica és que a partir d’aquest mes de març es deixarà de produir en la planta tant l’S-Max com el Galaxy, dos dels quatre models que encara resisteixen en les instal·lacions i que obligaran previsiblement a una primera reestructuració de la plantilla davant d’una càrrega inferior de treball. Amb aquests terminis en ment, UGT-Ford ja va anunciar que en el mateix mes de març es durà a terme un comité d’empresa europeu de Ford a Alemanya, una trobada en la qual —segons van apuntar diverses fonts coneixedores de la situació a aquest diari— està previst que es duga a terme aquest diàleg entre la central de la multinacional a Europa i responsables de la planta i els seus treballadors enfocat en quin pot ser l’excedent de plantilla. O cosa que és el mateix, l’inici d’una negociació oficial per a reduir una plantilla que amb l’arribada dels elèctrics en tres anys —segons va explicar el mateix CEO de Ford, Jim Farley, al novembre— s’haurà d’haver reduït a causa d’una necessitat inferior de mà d’obra per a produir aquesta classe de vehicles en al voltant d’un 40 % (el que equival a vora 2.400 ocupacions) respecte al seu volum actual. Modificacions en l’ERTO En paral·lel a aquesta realitat, en el dia a dia de la factoria, la multinacional va decidir ahir en una nova reunió del Comité de Seguiment de l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) fer un nou canvi en el calendari corresponent a les operacions de vehicles. En concret, la firma va decidir postergar fins a maig (per als dies 18 i 19) les detencions en aquesta secció de la fàbrica previstes per a aquest dijous i divendres (19 i 20 de gener). Amb aquesta modificació, Ford ha deixat sense aturades totals en aquesta secció fins a finals de febrer (les jornades del 23 i 24), una realitat propiciada habitualment per una millora en l’arribada de components per a produir cotxes a la factoria en un moment en el qual la cadena de subministraments continua estant afectada. Malgrat aquesta realitat, la qual cosa no ha canviat és l’ERTO parcial que durant aquest primer semestre de l’any sí que està plenament vigent en el torn de vesprades del sistema B de fabricació. A més, en aquest dimarts tampoc va haver-hi canvis en les operacions de motors, amb la qual cosa la parada següent serà el 27 de gener en muntatge.