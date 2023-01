Grezzi ajorna la reforma de Colón per falta de pressupost

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, i els tècnics del departament, han informat els principals agents socials i professionals implicats en la possible reforma integral del carrer Colón de les dificultats pressupostàries per a fer-la.

No hi ha partida econòmica, en aquests moments, per a dur a terme la reurbanització d'aquesta via principal comercial, ja que la proposta va ser rebutjada en els Pressupostos Participatius de 2022-2023. No obstant això, Grezzi ha informat, en una reunió celebrada a l'Ateneu Mercantil, que tractarà d'aconseguir la dotació econòmica per a licitar el projecte tècnic a partir de l'estudi de diagnosi del qual ja disposa l'Ajuntament de València, segons van indicar a Levante-EMV alguns dels representants presents en aquesta reunió de treball.

El denominat Pla de Millora de la Mobilitat a peu al carrer Colón de València va centrar aquesta reunió de treball entre els tècnics de Mobilitat i el mateix Grezzi, i els representants de la Federació d'Associacions de Veïns, del Col·legi d'Arquitectes i d'Enginyers de Camins, dels comerciants del Centre Històric, de la Federació de Transportistes i del Taxi, així com d'entitats representatives de la bici. Abans de la trobada, el mateix Grezzi va informar aquest diari que la reurbanització de Colón ha sigut pressupostada en uns 4,5 milions d'euros pel departament d'Urbanisme. No obstant això, va dir que no està en condicions d'assegurar si es podrà licitar el projecte tècnic abans de les eleccions de maig, perquè aquest manca de dotació pressupostària.

Els diversos col·lectius professionals i socials convocats a l'Ateneu Mercantil van traslladar els seus punts de vista per a convertir en zona de vianants part del carrer Colón i dur a terme altres canvis en la mobilitat d'aquesta emblemàtica via de València.

També van aprofitar per a traslladar a Grezzi algunes de les seues queixes per la situació actual del carrer. La Federació de Transportistes i l'Associació de Comerciants del Centre Històric han sol·licitat que no s'eliminen zones de càrrega i descàrrega, ni tampoc els aparcaments de motos de la banda flexible de la via. Fonts de l'Associació de Comerciants del Centre Històric, com altres entitats afectades pel pla, no veuen amb bons ulls que s'amplie el carril bici a costa d'eliminar aquestes zones de càrrega i descàrrega. Els comerciants tampoc consideren una solució que es traslladen aquestes zones de càrrega als xamfrans, i recelen de la idea de traslladar les places de pàrquing de motos als carrers adjacents. Julia Martínez, gerent dels Comerços del Centre Històric, considera que aquesta diagnosi "no resol els problemes actuals de la mobilitat en Colón".

D'altra banda, el vicepresident del Col·legi d'Arquitectes de València, Malek Murad Mateu, ha demanat que l'actuació que es faça en aquest eix comercial tinga en compte tot l'entorn i que es plantege d'acord amb la resta de la ciutat. A més, com a arquitectes, "demanem que per a dur a terme la reurbanització integral es tinga en compte tots els agents implicats i que es consideren tots els elements estètics i funcionals de tota l'actuació". Malek Murad considera que l'estudi de diagnòstic que ahir es va treballar amb Mobilitat és una anàlisi molt completa, però que ha de traduir-se en el projecte tècnic corresponent per a executar-lo.

Finalment, com a arquitecte, coincideix en el fet que no és una bona fórmula ampliar el carril bici a costa de llevar places d'aparcament de motos i zones de càrrega i descàrrega.