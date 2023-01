Militants del PP d’Alzira fan sospitar una baixa col·lectiva en plena crisi

La segona reunió de l'executiva del PP d'Alzira oberta a la militància per a explicar els últims esdeveniments en la crisi provocada per la imposició de José Luis Palacios com a candidat a l'alcaldia per la direcció regional, va acabar, dilluns, amb una amenaça de tramitar una baixa col·lectiva –les intervencions dels assistents advocaven per abandonar el partit– que es va frenar a l'espera de la decisió que prenga el president local, José Andrés Hernández, al qual reivindiquen com a cartell electoral. La primera reunió oberta a la militància va finalitzar amb una recollida de signatures per a emplaçar el president regional, Carlos Mazón, a reconsiderar la designació del candidat.

Mig centenar d'afiliats van assistir a una junta en què el regidor Enrique Montalvá va explicar la seua decisió d'abandonar el partit i el seu pas al grup de no adscrits a l'ajuntament i, alhora, va demanar a les bases que seguiren al costat del president local, que es veu atrapat en el dilema de com fer un pas a un costat sense provocar un nou terratrémol. Hernández ha manifestat públicament que no té voluntat de fer mal al PP i, alhora, el seu descontentament per com la direcció regional ha imposat un candidat sense consultar la direcció local. Fonts consultades han explicat que el desig dels militants era que, si finalment José Andrés Hernández deixa la presidència, "ens n'anem tots". Proclamació de José Luis Palacios com a candidat Hernández va evitar, ahir, pronunciar-se sobre el seu futur al capdavant de l'agrupació del PP d'Alzira, a l'espera que la direcció faça pública una decisió definitiva sobre el candidat. Segons ha avançat Levante-EMV, la proclamació de Palacios està previst que es formalitze aquesta setmana. "Quan siga oficial, hauré de prendre una decisió. L'última cosa que haguera volgut és que passara tot el que ha succeït. Està sent molt dolorós i és molt dur veure que un projecte pel qual he treballat tant estiga en aquesta situació", ha comentat. La direcció provincial concebia la reunió de dilluns com a clau per a tractar de reconduir la rebel·lió d'Alzira i, en cas que no fora possible, actuar amb més fermesa. Montalvá, després de donar les seues explicacions als militants, va comparéixer ahir en roda de premsa i va carregar amb duresa tant contra el president regional, Carlos Mazón, com contra el provincial, Vicent Mompó, en valorar com un "atropellament", un "abús de poder" i una "indignitat" la imposició d'un candidat davant de la proposta del comité local, que advoca per Hernández. Va revelar que també a Castelló la direcció provincial ha comunicat a Vicen Caerols que no repetirà com a cap de llista.