Podem, EU i Compromís trenquen i no hi haurà confluència per a les eleccions

No hi haurà candidatura unitària a l'esquerra del PSPV. Compromís, Podem i Esquerra Unida es presentaran, com a mínim, en dues llistes diferents: els valencianistes, d'una banda, i els components del que en 2019 va ser Unides Podem, per una altra. Una confluència per a les autonòmiques de maig mai va ser el pla predilecte de Compromís, però ahir les tres organitzacions van assumir i van evidenciar la ruptura entre retrets per part de morats i esquerrans.

"No hi ha hagut confluència perquè Compromís l'ha rebutjada, nosaltres hem respectat la seua decisió". Les paraules de la síndica d'Unides Podem i líder de la formació dels cercles, Pilar Lima, van ser l'epitafi d'unes negociacions que no van arribar mai a arrancar com a tal, més enllà de contactes informals i possibles acostaments davant de la irrupció de Yolanda Díaz i la seua connexió amb Mónica Oltra.

Paradoxes de la política i del nom de les campanyes, l'espurna que ha fet volar els pocs ponts estesos cap a la confluència ha vingut de la presentació de la campanya de Compromís, dilluns passat, anomenada Obrim per a guanyar, que ha acabat en portada. En aquesta, els valencianistes rebutgen les "sopes de sigles" —la unió de diversos partits— i ofereixen els llocs 12 per València i 6 per Castelló a la incorporació de "talent d'altres espais polítics". Això significa només noms puntuals de persones, no d'organitzacions.

L'explicació gràfica al rebuig la va fer la síndica adjunta d'Esquerra Unida, Estefanía Blanes, a partir de la defensa de Compromís de presentar-se com "la casa comuna de l'esquerra valenciana". "Quan et conviden a casa d'uns altres, això no és la casa comuna; la casa comuna es construeix, es busca un espai perquè s'hi integren tots", va indicar la parlamentària, qui va tractar de no tancar "totes les portes definitivament".

Despreciar la unidad de la izquierda y cuestionar su pluralidad nunca fue un buen negocio. Otros también lo intentaron y fracasaron. ¿Debilidad o estupidez? pic.twitter.com/29Zohj9Z5G — Héctor Illueca (@Hector_Illueca_) 17 de enero de 2023

"Debilitat o estupidesa?"

Però el full de ruta dels valencianistes —que opten per mantindre la seua marca i només incorporar fitxatges independents— fa inviable qualsevol pacte per a una llista conjunta amb Podem i EU, els quals han mostrat el seu enuig davant de la situació. "Menysprear la unitat de l'esquerra i qüestionar la seua pluralitat mai ha sigut un bon negoci. Uns altres també ho van intentar i van fracassar. Feblesa o estupidesa?", va replicar en el seu compte de Twitter el vicepresident segon del Consell i candidat de Podem per a les eleccions de maig, Héctor Illueca.

Les crítiques de Podem i Esquerra Unida no trastoquen el discurs de Compromís sobre aquest tema. La seua síndica, Papi Robles, va remarcar que en la coalició valencianista no entenen "de culpabilitat" i que tenen la "consciència molt tranquil·la". D'aquesta manera, ha defensat que la ciutadania "no valora bé la sopa de sigles" i que, davant d'això, la coalició valencianista està "en un procés d'obertura" en el qual es vol interpel·lar la ciutadania "amb un somriure per a construir les millors candidatures".

La roda de premsa després de la junta de síndiques es va convertir en l'escenificació de la ruptura del que no s'havia arribat a unir. "Ja ho va dir fa mesos el seu candidat", va recordar Lima sobre Baldoví, i el recel generalitzat en Compromís a una entesa electoral a escala autonòmica, una cosa que no descarten per a alguns ajuntaments o per a una candidatura al Congrés i al Senat.

Els de l'emoji sempre es van manifestar a favor d'utilitzar la seua marca i, encara que la irrupció del Sumar de Yolanda Díaz va generar divergències en el si de la coalició—Iniciativa era més procliu que Més a una unió—, l'eixida de Mónica Oltra i el desmarcatge de la plataforma de la vicepresidenta del Govern dels comicis locals i autonòmics ha acabat separant els camins de les tres formacions.

Reeditar Unides Podem

La certificació que no hi haurà candidatura unitària espenta Podem i Esquerra Unida a reeditar un pacte similar al de 2019. Les dues formacions van expressar la seua disposició a dialogar, negociar i treballar conjuntament en un acord que es replicarà el mes de maig en altres autonomies com Madrid, Navarra, Cantàbria i La Rioja. La situació és diferent de la de fa quatre anys, però l'amenaça de no superar la barrera del 5 % en cas d'anar en solitari constreny les dues organitzacions a segellar un acord.

La ruptura de la candidatura autonòmica no deuria, d'altra banda, frenar els pactes en l'àmbit local, com el que s'ha signat a Gandia, San Antonio de Benagéber i Santa Pola. Les formacions apel·len a l'autonomia municipal de cadascuna de les organitzacions. No obstant això, sí que sembla dificultar-ho per a l'altre espai en el qual es negociava una confluència: l'Ajuntament de València.