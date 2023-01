“Sorolla en negro” vindrà a València

Ha costat quasi dos anys, però per fi el Govern dona via lliure, mitjançant Reial decret, a la celebració de l’Any Sorolla en 2023. Encara que les negociacions entre l’Estat, la Generalitat i la Fundació Joaquín Sorolla per a commemorar el centenari de la mort de l’artista es van iniciar en 2021, no ha sigut fins ara quan el Consell de Ministres ha decidit crear la Comissió Nacional que impulsarà i vetlarà per aquesta celebració.

Ho ha fet, això sí, amb l’“any” ja començat i amb diverses de les seues activitats anunciades i fins i tot inaugurades, com les exposicions programades en diferents museus dedicades al pintor valencià. Per a donar un poc de perspectiva al que ha costat aprovar aquest reial decret només cal recordar que el que regula l’Any Picasso –que també se celebra en 2023 pels 50 anys de la mort del pintor malagueny– es va aprovar l’abril de 2021. Considerat com un esdeveniment d’excepcional interés públic, la programació de les activitats i actuacions de l’esdeveniment correspondran a la Fundació Museu Sorolla, que representa entre altres els descendents del pintor. El Ministeri justifica aquesta decisió en el “paper fonamental” que exerceix la Fundació “en la promoció i difusió de la figura de Joaquín Sorolla i del coneixement de la seua obra artística”. Una programació bipolar D’aquesta manera, serà la casa-museu de l’artista a Madrid –la Fundació és una entitat jurídicament diferent de la pinacoteca, però té allí la seu i hi treballa en estreta col·laboració– el centre neuràlgic de les celebracions de l’Any Sorolla. “Però volem que siga una programació ‘bipolar’, que el que es faça a Madrid també es puga veure en la mesura que siga possible a València”, assegurava ahir a Levante-EMV Enrique Varela, director del Museu Sorolla. De moment, Varela no pot avançar la programació del centenari al detall, ja que ha d’aprovar-se primer en comissió nacional, la reunió constitutiva de la qual tindrà lloc “en els pròxims dies”. A més, i segons va indicar a aquest periòdic, el que s’aprove en aquesta primera comissió s’anirà “enriquint” amb les activitats culturals que organitzen les institucions que també formen part de l’òrgan col·legiat, com la Generalitat, la diputació o l’Ajuntament de València. Però Varela sí que va avançar, per exemple, que l’exposició “Sorolla en negro”, que es va poder veure fins al mes de novembre passat al Museu Sorolla de Madrid, aterrarà el pròxim mes de maig en la Fundació Bancaixa de València. Es tracta d’una mostra amb 62 pintures que nega una gran part de la tradició crítica al voltant de Sorolla, de manera que posa en dubte el tòpic del pintor de la llum i del color. Tal com va recordar Varela, tant el museu que dirigeix com altres pinacoteques ja estan programant exposicions –com “Sorolla. Orígenes”, que recalarà després en el Museu de Belles Arts de València– sota el paraigua de l’Any Sorolla, però va indicar que “Sorolla a través de la luz”, una mostra “immersiva” que reuneix obra original i realitat virtual, actuarà com a obertura “oficiosa” de l’esdeveniment, ja que tindrà lloc al Palau Reial de Madrid i s’espera que compte amb la participació de la Casa Reial. Varela va confirmar que també s’està treballant perquè aquesta exposició arribe al llarg de l’any a València. El Sorolla de les nostres lletres Varela també es va mostrar “obert” a portar a la ciutat natal del pintor “Sorolla frente al mar”, una exposició que s’inaugurarà a l’abril a la casa-museu madrilenya i que té un inconfusible sabor valencià pel seu protagonista, per la temàtica de les pintures i per tindre com a comissari l’escriptor Manuel Vicent, al qual l’historiador va definir com “el Sorolla de les nostres lletres”. Un altre projecte de la casa-museu relacionat amb l’Any Sorolla que podria recalar en la Comunitat Valenciana és “Sorolla, viatjar para pintar”, en el qual es traslladaran obres de la col·lecció a museus de ciutats on va treballar o que van inspirar l’artista al llarg de la seua vida. La casa-museu i la Fundació han organitzat amb motiu del centenari de la mort de l’artista altres exposicions com la que tindrà lloc a Copenhaguen que enfronta Sorolla amb artistes contemporanis com Barceló, Uslé o Sevilla per a reforçar la seua modernitat. A més, els hereus del pintor impulsaran diverses publicacions especials que actualitzen i posen en valor la seua figura i obra. Finalment, Varela va subratllar que la conclusió d’aquest Any Sorolla serà la inauguració de l’ampliació del museu a Madrid, les obres del qual s’estan executant en aquests moments.