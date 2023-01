“El sud de la platja de l’Almardà, en 2019, era idíl·lic; ara, és un pedregar”

"El sud de la platja de l'Almardà, que en 2019 era idíl·lic i en els últims anys encara atresorava una grandíssima quantitat d'arena, ara s'ha convertit en un autèntic pedregar, sense que hi haja hagut grans temporals". Aquesta frase, d'una portaveu veïnal, Amparo Peris, resumeix a la perfecció "l'impactant canvi" que ha patit en poc de temps la costa saguntina contigua a Canet d'en Berenguer: de brillar per la calidesa de les seues dunes a omplir-se de pedres enormes, el mateix que ha passat en els últims anys a les platges de Corint i de l'Almardà.

Tant Peris com els membres de l'associació veïnal de l'Almardà tenen clar que la regressió d'aquesta costa s'ha accelerat en els últims mesos, des que el Ministeri ha protegit el litoral d'Almenara amb la construcció d'espigons, tot i els arguments dels Ajuntaments de Sagunt i Canet d’en Berenguer, els quals temien una afectació seriosa en aquesta costa si no es duia a terme, alhora, el projecte de regeneració de tot aquest tram. "En la zona contigua amb Canet s'ha format fins i tot un escaló a vora mar, i hi ha un gual en endinsar-se en l'aigua, la qual cosa complica l'accés i el bany", afigen els residents de la zona, entre indignats i incrèduls per la transformació d'aquest lloc que en els últims anys s'havia convertit en "el refugi" de tota l'Almardà, i on era possible gaudir del bany entre arena.

Davant d'aquest "atropellament" pel qual els salten les llàgrimes i se senten impotents, els veïns ho tenen clar: "Cada vegada és més evident la deterioració de la nostra costa i la falta que fa que el Ministeri intervinga de manera urgent en aquestes platges per a regenerar-les. No hi ha dret al fet que passe el temps i no hi actuen, perquè cada vegada estan pitjor", insisteixen.

Després d'anys de tràmits davant del Ministeri, però que no es tradueixen en dates d'intervenció concretes, des de l'entitat veïnal de l'Almardà fan una crida a la ciutadania a acudir a la protesta prevista aquest dissabte a Madrid, per a la qual els ajuntaments de Sagunt i Canet han posat autobusos gratuïts, ja que secunden totalment la reivindicació veïnal. "L'autobús que eixirà del Port ja està quasi ple, però en els altres encara hi ha places", explicava Peris, que insta també a participar-hi "les moltes persones que viuen a Madrid, però que estiuegen ací, perquè és necessari que fem veure a Madrid la deterioració que estan patint les nostres platges", deia, a més de precisar que l'eixida de la manifestació es farà a les 12.00 des de la Puerta del Sol i anirà per Gran Vía, carrer Alcalá, Paseo del Prado, i amb arribada prevista a les 12.30 al Congrés de Diputats, amb la lectura del manifest i les peticions.

A més d'exigir celeritat al projecte de regeneració de la costa de Sagunt i Canet i demanar que aquest incloga sistemes moderns de retenció d'arena, en l'entitat veïnal de l'Almardà i en el mateix ajuntament hi ha molta preocupació des de fa temps per una altra qüestió: els desperfectes ocasionats a la costa saguntina durant les obres per a construir els espigons d'Almenara. "Van afonar l'escullera que protegeix la zona de Cases de Queralt, van obrir passos a Corint perquè entraren els camions fins a la platja per a emportar-se arena i grava, quan això no estava en la declaració d'impacte ambiental, i van ocasionar altres danys, els quals no han reparat, tot i que l'ajuntament ens diu que ho ha demanat", apunta Peris.

Un altre motiu per a acudir a la protesta és la modificació recent del Reglament de costes, "el qual augmenta el risc que l'Estat expropie propietats només perquè hi arribe una ona en un temporal", afigen.

Transport gratuït per a anar, dissabte, a la protesta de Madrid

L'eixida en autobusos per a participar en la manifestació de Madrid convocada aquest dissabte per SomosMediterránea, serà a les 7.00 h, tant des de Sagunt com des de Canet, amb transport a càrrec dels dos ajuntaments.

El punt d'eixida a Sagunt serà a l'avinguda Sants de la Pedra, 115 (darrere del CEIP Cronista Chabret), i al Port de Sagunt serà a l'avinguda Camp de Morvedre, 38 (Estadi Municipal Fornàs). El retorn serà el mateix dia a les 15.30 h, i l'hora prevista d'arribada és a les 20.00 h.

Per a eixir des de Sagunt o el Port, es pot enviar un missatge al número de Whatsapp +34 652 81 13 00. Des de Canet, l'autobús eixirà a les 6.50 hores des de l'avinguda Blasco Ibáñez (Jardins de Nova Canet), i a les 7 hores, des de l'auditori. Per a inscriure-s'hi, cal escriure al Whatsapp +34 al 663 99 12 05.