Alzira cremarà demà divendres la foguera de Sant Antoni

L'Ajuntament d'Alzira i la Comissió de Festes de Sant Antoni, després de consultar amb el Consorci de Bombers de València, han decidit programar la crema de la foguera i la disparada de focs d'artifici per a aquest divendres, 20 de gener, a les 21 hores, a la plaça Major.

També es podran cremar les fogueres del veïnat que ho havien sol·licitat i que tenien l'autorització per a cremar-les dilluns passat. La crema es va haver d'ajornar per les recomanacions del Consorci de Bombers, pels avisos per forts vents que va decretar el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat.

La programació festiva continuarà dissabte, 21 de gener, amb la missa en honor a sant Antoni Abat, que se celebrarà a les 18 hores a la parròquia de Sant Joan Baptista i amb la posterior processó amb la tradicional benedicció dels animals.