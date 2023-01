L'intent de robatori de gasoil en un oleoducte provoca una perillosa fuita a Almassora

Emergències de la Generalitat Valenciana ha activat el Pla d'emergència exterior situació 0 per un greu accident a Castelló. Concretament, aquest dijous s'ha registrat una perillosa fuita de gasoil en l'oleoducte de l'empresa Exolum, que connecta la planta del Serrallo amb la d'Albuixec (València). Tal com han confirmat a Mediterráneo, tot pareix indicar que l'origen de l'incident està en una temptativa de robatori a la instal·lació, que és una canonada proveïda de bombes i altres aparells per a conduir el petroli a llarga distància. Pel que pareix, els lladres han fet un forat en la canalització, al seu pas per la zona del riu Millars, a Almassora, per a poder perpetrar el robatori de gasoil, cosa que ha derivat en una fuita.

La central d'Exolum ha detectat aquesta pèrdua de producte, per la qual cosa ha donat l'alarma i s'ha iniciat el protocol corresponent. No obstant això, des d'Emergències de la Generalitat han informat que no hi ha ferits. Emergències activa el Plan de Emergencia Exterior situación 0 por accidente grave en una empresa d'Albuixech.



Sense ferits. S'ha produit una fuita de gasoil que l'empresa ja ha contingut.



Els @BombersDipcas en l'empresa sol·liciten tècnic de medi ambient per a valoració. pic.twitter.com/Yz7GWhs4MS — Emergències 112CV (@GVA112) 19 de enero de 2023 Després de tallar les vàlvules, el gasoil que quedava s'ha escapolit i es troba dins d'una espècie de bassa que havien fet els presumptes lladres. Fins a la zona han acudit bombers del Consorci Provincial i també la Guàrdia Civil. Està previst que una cisterna s'emporte el producte, i una altra, la terra contaminada. S'ha sol·licitat en la zona la presència d'un tècnic de medi ambient perquè valore la situació.