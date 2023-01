El Ministeri de Transports avança amb el túnel passant i el soterrament de les vies del Grau

El Ministeri de Transports avança en la tramitació del projecte de l'eix passant, el túnel ferroviari que travessarà la ciutat donant continuïtat al canal d'accés i acabant amb el "cul de sac" ferroviari actual. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, s'ha reunit aquest dimecres a Madrid amb el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports, Javier Flores, que l'ha informat dels avanços en el projecte d'aquesta infraestructura, peça clau juntament amb el canal d'accés (el túnel ferroviari que permetrà eliminar la platja de vies urbana des del bulevard Sud fins al pont de Giorgeta) i l'Estació Central intermodal de la denominada solució ferroviària de València.

En l'acord aconseguit en 2017 per les administracions que participen en la Societat València Parc Central (Govern, Generalitat i Ajuntament de València) per a desbloquejar les infraestructures ferroviàries pendents i avançar en l'operació del Parc Central, es va acordar que el Govern assumiria el cost de l'eix passant, que travessarà la ciutat per davall de les grans vies, segons l'última previsió. El projecte, no obstant això, es va deixar per a una segona fase, una vegada executada la primera (la que inclou el túnel ferroviari o canal d'accés, les obres del qual ja s'han adjudicat i començaran enguany). Abans, el Ministeri havia de tornar a sotmetre a estudi d'impacte ambiental l'eix passant, una infraestructura amb un nivell d'afecció considerable tant a l'Horta com al nucli urbà de València. L'eix passant va ser objecte d'un estudi d'impacte ambiental. No obstant això, la DIA va caducar després d'anys de retard en les obres.

La vicealcaldessa, que també va aprofitar el seu viatge a Madrid per a visitar Fitur, va poder analitzar en la reunió amb Flores els avanços dels estudis informatius del túnel passant i també de la prolongació del túnel de Serrería, una altra infraestructura d'eliminació de vies urbanes demandada des de fa anys per la ciutat al Govern, que baralla tres opcions de soterrament. La prolongació del túnel de Serrería és una infraestructura clau, com l'eix passant del Corredor Mediterrani. El túnel ferroviari actual, que travessa els barris del Marítim i ix a l'altura del carrer Eivissa, és un coll de botella per al trànsit ferroviari i, a més, impedeix els desenvolupaments urbanístics del Grau i la connexió de l'Albereda i l'avinguda de França amb el front marítim.

Gómez ha manifestat la seua satisfacció per l'aposta del ministeri per a dur a terme aquestes infraestructures clau per al desenvolupament de la ciutat i la integració del ferrocarril. En aquest sentit, ha destacat que els dos estudis estan molt avançats i pràcticament en la recta final. “Estem satisfets perquè hem constatat que el Govern d'Espanya compleix amb València”, ha afirmat.