Nino Bravo serà nomenat fill adoptiu de València

El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de València, Fernando Giner, ha celebrat l'acord aconseguit en la Comissió de Cultura, que s'ha compromés a nomenar fill adoptiu de la ciutat Nino Bravo, l'any del 50é aniversari de la seua defunció.

La moció que ha presentat la formació liberal ha comptat amb el suport de tots els grups polítics, encara que finalment ha sigut retirada a petició de l'equip de govern perquè el procediment d'honors i distincions s'avançarà al mes de febrer, per la qual cosa serà llavors quan el cantant rebrà oficialment el títol pòstum.

D'aquesta manera, la distinció s'entregarà l'octubre de 2023, coincidint amb la celebració del 9 d’Octubre. “Estem molt satisfets que tots els grups s'hagen mostrat a favor de la nostra moció, encara que la proposta oficial s'haja de traslladar al mes de febrer. El 50é aniversari de la defunció de Nino Bravo és l'oportunitat perfecta per a atorgar un dels màxims reconeixements que pot donar l'Ajuntament de València”, ha indicat Giner, alhora que ha recordat que aquest és l'Any Nino Bravo, amb l'impuls del municipi que el va veure nàixer, Aielo de Malferit, i la Generalitat Valenciana.

A més, la regidora de la formació liberal, Amparo Picó, que ha defensat la moció en la Comissió de Cultura, ha celebrat l'acord i ha lamentat que per una “simple qüestió de procediment” no s'haja pogut aprovar aquest mateix dijous la proposta. “Així i tot, estem satisfets amb el suport unànime del govern i de l'oposició per a honrar un dels nostres artistes més reconeguts”. A més, ha recordat que Ciutadans també va aconseguir que el jardí de Nino Bravo donara més visibilitat al bust de l'artista i recollira algunes de les fites més importants de la seua carrera.