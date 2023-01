Anticorrupció demana de 8 a 6 anys de presó per als exalcaldes de Requena i d’Enguera per contractes del cas Taula

El magistrat del Jutjat d'Instrucció 18 de València ha dictat acte d'obertura de judici oral contra els exalcaldes de Requena i d'Enguera, Javier Berasaluce, Santiago Arévalo i Óscar Martínez, per la peça del cas Taula que ha investigat des de 2021 les contractacions dels dos ajuntaments amb les empreses Servimun i Técnicas Legales Administrativas. Aquest judici també se celebrarà contra els empresaris propietaris de les dues empreses, Fernando Palomares i Mariano López (exsogre de Marcos Benavent, 'el ionqui dels diners') i un funcionari de la Diputació de València.

El magistrat també ha notificat a les parts l'escrit d'acusació de la Fiscalia Anticorrupció que sol·licita 11 anys de presó i 35 d'inhabilitació per als empresaris Palomares i López, pels presumptes delictes de prevaricació, malversació, frau a l'administració i falsedat en document mercantil.

Respecte als exregidors, l'exalcalde de Requena, del Partit Popular, Javier Berasaluce s'enfronta a una petició de 8 anys de presó pels presumptes delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals públics i frau a l'administració. Als exalcaldes d'Enguera, Santiago Arévalo (PP) i Óscar Martínez (PSPV), la Fiscalia Anticorrupció els sol·licita una condemna de sis anys de presó pels presumptes delictes de prevaricació, malversació i frau a l'administració.

Finalment, el funcionari de la Diputació de València processat s'enfronta a quatre anys de presó per falsedat en document mercantil i en document oficial.

Aquesta peça 'K' del cas Taula que investiga els contractes de Requena i Enguera amb Servimun i Técnicas Legales Administrativas és una derivada de la peça 'D' d'aquesta macrocausa, la qual jutjarà a partir del 24 d'abril el contracte d'IMELSA (l'empresa pública de la Diputació de València, ja extingida) amb Servimun per a la posada en servei d'un centre de telefonades.

Sobre els contractes subscrits pels ajuntaments de Requena i Enguera amb Servimun i Técnicas Legales Administrativas, la Fiscalia Anticorrupció considera que es van signar gràcies als "contactes polítics que desplegava Mariano López", els quals permetien "una adjudicació predeterminada a favor seu, en perjudici de la lliure competència i publicitat que ha de regir la contractació pública". I, a més, "la contractació il·legal derivava en una completa desviació dels fons públics per no haver dut a terme (les dues empreses) el treball pel qual havien sigut contractades". El Ministeri Públic demana, per aquest motiu, indemnitzar amb 14.500 euros l'Ajuntament de Requena i, amb 24.780 euros, el d'Enguera.