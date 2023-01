Denuncien que Ardern va ser víctima d’amenaces i assetjament abans de dimitir

Prominents figures polítiques i públiques de Nova Zelanda denuncien que la primera ministra, la laborista Jacinda Ardern, que va dimitir de manera inesperada dijous, va ser sotmesa a un assetjament i amenaces “sense precedents” que no va fer sinó anar en augment en els últims anys.

L’exprimera ministra de Nova Zelanda, Helen Clark, la primera dona a ocupar el càrrec al país, va afirmar que Ardern s’havia enfrontat a un nivell d’atacs “sense precedents” durant el seu mandat, que va començar en 2017, i en 2020 va ser reelegida. “La pressió sobre els primers ministres sempre és alta, però en l’era de les xarxes socials, el clickbait i les notícies durant 24 hores els 7 dies de la setmana, Jacinda ha sigut sotmesa a un nivell d’odi i assetjament que per a mi no té precedents al nostre país”, va assegurar Clark després de l’anunci d’Ardern.

Per part seua, la dirigent del Partit Maori, Debbie Ngarewa-Packer, va definir Ardern com una “líder excepcional” que “ha sigut treta del càrrec pel constant vilipendi” del qual ha sigut objecte. “La seua família ha fet front als atacs més lletjos possibles durant els passats dos anys”, va denunciar Ngarewa-Packer.

Dijous, Ardern va anunciar per sorpresa que abandonarà el càrrec no més tard del 7 de febrer, ja que no té més “energia” per a continuar, si bé va afirmar que els abusos dirigits contra ella o la seua família no han sigut un “factor decisiu” per a la seua renúncia.

La Policia de Nova Zelanda va informar el juny passat que les amenaces contra Ardern s’havien quasi triplicat en els últims tres anys, en part a causa del moviment antivacuna –que va protagonitzar protestes massives en 2022– i a l’oposició a la legislació per a regular les armes de foc després de l’atemptat de Christchurch en 2019. Durant l’any passat, les aparicions públiques d’Ardern han atret cada vegada més grups d’oponents, a vegades abusius, publica aquest divendres Radio New Zealand, que afig que “diversos homes van ser detinguts per amenaçar d’assassinar” la dirigent en 2022.

La directora del Projecte contra la Desinformació a Nova Zelanda, Kate Hannah, declara a aquest mitjà que “la misogínia i la violència dirigides contra Ardern no només ha augmentat en volum en els últims dos anys, sinó que també s’ha tornat més perillosa”. Si bé l’estil de lideratge directe i amable d’Ardern ha sigut molt aplaudit dins i fora del país, la seua popularitat va decaure en part arran de la gestió del seu govern de la pandèmia de covid-19, pels confinaments i la posterior onada de crítiques del moviment antivacuna, així com l’alça de preus i l’amenaça de recessió.