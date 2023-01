Crisi en el camp a la Marina Alta: “He passat de collir 6.000 quilos d’ametles a fer-ne tres cabassos”

S'estén el desassossec. En l'agricultura de la Marina Alta, qualsevol temps passat va ser infinitament millor. El camp també és, evidentment, paisatge. La comarca i els pobles de la Vall de Pop, sobretot Alcalalí, van veure fa uns anys una oportunitat en la floració dels ametlers. Era en aquests dies, cap a final de gener, quan començava l'espectacle i aquests arbres lluïen flors blanques i roses. Passejar pels camps d'Alcalalí era un gaudi. Fins i tot hi va nàixer un festival, el Feslalí, Alcalalí en flor, que reivindicava el paisatge, l'agricultura, el turisme rural i la gastronomia. El festival resisteix (i és una notícia fenomenal), però el paisatge dels ametlers en flor declina i va encaminat a desaparéixer.

La terrible plaga de la xylella fastidiosa, el bacteri que destrueix els ametlers, i l'abandonament dels cultius, agreujat precisament per la xilel·la (a la província d'Alacant la conselleria d'Agricultura ha destruït 187.400 arbres per a tractar de contindre-la), han tingut un impacte brutal en el territori. Resulta desolador caminar pels bancals.

Els llauradors tenen la sensació de ser els "últims mohicans". Molts d'ells són ja majors i continuen treballant els seus camps perquè ho porten en la sang, però són molt conscients que no hi ha relleu generacional i que els seus camps estan abocats a convertir-se en erms.

José Andrés, de 86 anys i que és veí d'Alcalalí, talava ahir amb una serra mecànica els 14 ametlers que ha hagut d'arrancar del bancal que té prop del poble (uns cent arbres). Els exemplars que està talant no estan infectats de xilel·la. Les seues arrels, afirma aquest llaurador, s'han podrit, ja que un desguàs d'aigües pluvials del poble nega el seu terreny. José Andrés mira arrere. "Ací he arribat a fer 6.000 quilos d'ametla. L'any passat vaig collir tres cabassos, és a dir, 60 quilos. És un desastre".

Aquest agricultor, que recorda que va compaginar el seu treball d'obrer ("feia 60 hores a la setmana") amb el camp, també adverteix d'un altre dels grans maldecaps del sector, els preus miserables que es paguen per les collites. "El preu és una vergonya. Les ametles, després, es venen caríssimes, però a mi me les paguen a 60 cèntims el quilo".

Atribueix al canvi climàtic que enguany els ametlers no facen flor. "Aquests arbres, igual que tots els fruiters, no saben on estan; estan desorientats i després trauen la flor quan no és hora i no toca".

També assegura que l'abandonament dels camps és imparable. No hi ha relleu generacional ni rendibilitat. "I quan tot estiga replet de mala herba, arribaran els incendis", adverteix, i apunta que els cultius van ser el millor tallafoc en l'incendi de la Vall d'Ebo que aquest estiu va arrasar 12.250 hectàrees a les muntanyes de la Vall d'Ebo i de l'interior de la Marina Alta i el Comtat.