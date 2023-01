El Govern dona més temps a Ford per a les ajudes del PERTE

El Govern donarà més temps a Ford perquè puga optar a les ajudes del segon PERTE del vehicle elèctric i connectat. La ministra d’Indústria, Turisme i Comerç, Reyes Maroto, va revelar ahir que la multinacional de l’oval va haver de renunciar als 106 milions d’ajudes per a l’electrificació de la planta a Almussafes que va aconseguir en el primer PERTE davant d’un canvi de proveïdor tecnològic. L’executiu treballa ara a simplificar el sistema de gestió de fons europeus per al cotxe elèctric després del fiasco que va suposar el primer PERTE i que va deixar el 70 % de les ajudes sense executar.

Entre altres modificacions, el Govern preveu “mantindre oberta per més temps la finestra” establida perquè es presenten els projectes, “amb el compromís que les inversions han d’estar acabades en 2026, perquè tinguen més impacte i per a accelerar l’electrificació de la indústria”. “No tots els fabricants tenen el mateix cronograma a l’hora de prendre decisions per a invertir a Espanya, així que els donem un poc més de temps”, va explicar Maroto, de manera que va deixar clar que Brussel·les ha establit un període concret d’execució dels fons europeus, en el qual “2023 serà clau”.

Any 2026

Un dels motius que va obligar Ford a renunciar a les ajudes és que amb l’anterior pla la inversió havia d’estar executada abans del 30 de juny de 2025 i després del canvi de proveïdor tecnològic la multinacional automobilística no podia arribar a temps. La ministra va reconéixer que en la primera edició del PERTE hi ha hagut una “corba d’aprenentatge”, amb casos com el de Ford, que davant d’un canvi de proveïdor tecnològic va haver de modificar el seu projecte i va quedar fora, o el de Stellantis, que no va poder presentar la proposta a temps perquè estava acabant de definir les inversions i el model de negoci. En aquest sentit, va indicar que, amb una “flexibilització de terminis”, se’ls pot donar cabuda de nou a aquests i altres grups industrials com Stellantis o Renault, que inicialment es van quedar fora del PERTE VEC.

El nou sistema que estudia el Govern podria mantindre obert durant tot l’any el termini per a presentar projectes, en lloc del mes que es va fixar en la primera convocatòria, i es podria obrir la mà al fet que es presentaren els que no requerisquen la participació de desenes d’empreses al mateix temps. A més, es busca que les inversions es puguen escometre fins a 2026, i no abans de juliol de 2025, una cosa que podria requerir el vistiplau de Brussel·les.

Electrificació d’Almussafes

Ford i les empreses amb les quals es va aliar per a electrificar la factoria d’Almussafes optava a 267 milions d’euros d’ajudes. Al final, va aconseguir 106 milions d’euros (el 39 % dels recursos sol·licitats) dels quals 37,8 són en forma de préstec i 68,5, de subvencions. No obstant això, la multinacional va anunciar a final d’agost que renunciava a les ajudes després de revisar les previsions d’electrificació per a Europa. En qualsevol cas, va confirmar el seu pla d’electrificar Almussafes.