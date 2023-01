Gandia eleva a 6 milions la inversió per a la integració definitiva del port i del Grau

L'Ajuntament de Gandia i l'Autoritat Portuària de València (APV) tenen previst iniciar enguany el projecte que permetrà tancar definitivament el concepte d'"integració port-ciutat" que es pretén per part del consistori des de fa diverses dècades.

L'alcalde, José Manuel Prieto, i el director general de l'APV, Francesc Sánchez, han aprofitat Fitur per a presentar a Madrid aquesta actuació que, en bona mesura, se centra en la part posterior de la filera de magatzems del Moll Sud, una part dels quals es destinarà també a usos culturals, recreatius i d'oci.

Com indiquen Prieto i Sánchez, el pla busca convertir la zona dels magatzems en un "espai de generació d'oportunitats i economia obert a la ciutadania i als visitants", i preveu una inversió de més de sis milions d'euros basant-se en el projecte denominat Camins a la mar, de Peñín Arquitectos, que va ser el guanyador del concurs d'idees convocat per l'APV l'any passat.

A més d'acabar amb les barreres arquitectòniques que ara "separen" el recinte portuari amb el Grau Vell, aquest projecte també pretén valorar elements icònics de la ciutat i del barri, com les antigues vies de tren i aquests singulars magatzems fruiters de coberta corbada.

La zona posterior dels magatzems es convertirà en un passeig arbrat d'uns 11.000 metres quadrats que serà la imatge més cridanera i el canvi estructural més significatiu d'aquesta actuació, que ha de concloure en 2024 i que abasta una superfície de 12.949 metres quadrats.

Cultura, oci i restauració

Els magatzems albergaran establiments de restauració, comerços i locals culturals i d'oci. Dues de les naus es reserven per a un "espai singular", segons assenyala l'alcalde de la ciutat, i s'ha plantejat la possibilitat que albergue una espècie de centre temàtic sobre el port gandienc i l'antiga línia de ferrocarril a Alcoi, desmantellada en 1969, dues infraestructures que es van complementar i que van potenciar la prosperitat i la modernitat en les dues ciutats.

La Torre del Rellotge, un altre element cridaner, cobrarà molta importància perquè juntament amb aquesta s'obrirà un passeig semicobert que comunicarà les zones nord i sud de l'antic moll fruiter.

Des d'ara, amb la idea ja determinada, l'APV encarregarà la redacció del projecte per a executar-lo, però el president d'aquest organisme, Aurelio Martínez, ha explicat que en el pressupost d'enguany s'han reservat més de dos milions d'euros per a iniciar les obres. L'ajuntament també posarà una part dels diners.

Present durant l'acte en què es va donar a conéixer aquest projecte, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, va destacar "la capacitat de Gandia per a sorprendre'ns cada any amb noves i bones iniciatives turístiques que ajuden a fidelitzar els visitants" i va concloure que aquesta ciutat "té molts recursos que es complementen amb coherència, i que continua sumant projectes per a seguir recuperant espais que s'han degradat i que ara podran ser aprofitats per tots".