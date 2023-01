Tres anys després de Glòria, el litoral continua sense protecció contra els temporals

Tot i el bon estat que presenten actualment les platges, la majoria d'alcaldes tem que l'arribada d'un temporal de llevant puga causar, de nou, danys. Els ajuntaments de la Ribera Baixa (el Perelló, Sueca, el Mareny de Barraquetes i Cullera) afectats pels problemes constants en les seues costes, continuen mostrant el seu malestar i preocupació per la regressió que estan patint les seues platges. Els quatre municipis han afirmat a aquest periòdic que estaran presents en la manifestació d'aquest dissabte a Madrid.

La preocupació dels quatre consistoris és gran, ja que encara que la situació actual de la costa no és la que presentaven els últims mesos i tenen un estat molt acceptable, la proximitat d'un temporal de llevant fa que els ajuntaments mostren la seua preocupació davant de la falta d'una solució al problema.

Els quatre ajuntaments de la Ribera Baixa han mostrat, reiteradament, la seua preocupació i alhora estan plantejant ja, en col·laboració amb la Universitat de València, algunes possible solucions com la creació d'espigons de manera paral·lela a la costa per a, d'aquesta manera, intentar acumular una major sedimentació d'arena. Des dels quatre ajuntaments afirmen que "es continuarà buscant solucions i elaborant informes tècnics que porten a posar punt final a aquest greu problema".

A la comarca de la Safor hi ha dos punts conflictius. Un d'aquests, al nord, a la platja de Tavernes de la Valldigna, on es troba una de les platges amb una situació pitjor, la Goleta. Aquest litoral arrossega problemes de regressió des de fa anys, però Gloria va furgar en la ferida i va agreujar l'estat de la zona. Cap a final del 2021, la força de les ones va deixar inservible la zona de piscina d'un dels edificis de primera línia, mentre que al març de l'any passat es va emportar per davant els balcons d'un altre. A més, els temporals de primavera s'engoliren una enorme quantitat d'arena i deixaren els fonaments d'alguns edificis de l'avinguda de la Marina, més al sud de la Goleta, a l'aire. Al juny de l'any passat començava una reposició molt important d'arena que acabava fa ara unes setmanes. Actualment, a la Goleta, s'aprecien els efectes d'aquesta reposició.

L'altre punt calent és el sud de la comarca, concretament les platges de Bellreguard, Daimús, Miramar, Guardamar i Piles. Especialment greu és la situació de Bellreguard. Glòria va causar estralls, emportant-se per davant una part del seu passeig marítim. Aquests desperfectes ja estan reparats però la platja mai ha recuperat l'arena. A Piles, la falta de material és més que evident des de fa anys.

Els ajuntaments de Tavernes de la Valldigna, Bellreguard, Daimús, Miramar i Piles han noliejat autobusos per a la manifestació de dissabte. El temporal Glòria va fer molts danys en el litoral de Dénia i es va engolir platges senceres. Les Deveses i el Blay Beach (aquesta última és un tram de les Marines) ja no existeixen. No conserven ni un mil·límetre d'arena. Els veïns exigeixen des de fa anys que es regeneren. La primera va per bon camí. El mes de novembre passat el Ministeri per a la Transició Ecològica va adjudicar per 14,4 milions d'euros les obres per a recuperar la costa de les Deveses i construir tres espigons i aportar 600.000 metres cúbics d'arena, segons informa Alfons Padilla.

L'Ajuntament del Puig de Santamaria assegura que porta "molt de temps" demanant ampliar els espigons de les seues platges. "És cert que hi ha un problema de regressió, però des de fa anys", expliquen fonts municipals. "El que ens cal és ampliar els espigons, això ens ajudaria moltíssim, perquè s'han quedat curts i pot ser perillós a llarg termini", assenyalen. La reivindicació davant del ministeri és, segons el consistori, "una lluita constant". A Alboraia, d'altra banda, la regidora de platges, Raquel Casares, reconeix que si hi ha conflicte amb la regressió de la costa en el municipi, aquesta està a Port Saplaya.

Problemes estructurals en tota la façana marítima de Castelló

Les costes de la província de Castelló són ja escenari recurrent de perill i conflicte quan arriba l'època de més probabilitat de fenòmens meteorològics adversos. Les comarques del nord continuen amb problemes sense resoldre des de Glòria i, cada vegada que la mar amenaça, moltes localitats estan poc protegides.





NULES

El cas de Nules, a la Plana Baixa, és un dels més sonats, perquè l'ajuntament ha portat l'enfrontament amb Costes al punt de col·locar un mur de roques a la platja, el qual el ministeri considera il·legal. La localitat el manté i es reafirma en la seua mesura, que té la intenció de protegir les casetes del centre històric de la primera línia de platja. Altres pobles amb casetes molt pròximes a l'aigua a causa de la regressió del litoral són les veïnes Moncofa i Xilxes, on associacions de veïns reclamen solucions com a espigons que, de moment, no arriben a instal·lar-se a pesar que el risc és evident i les inundacions, en molts casos, arriben fins a tercera o quarta línia de platja.





BORRIANA

Pateix una situació similar a les dels nuclis de població pròxims: encara està a l'espera de l'execució dels espigons. El seu ajuntament va xifrar els danys de Glòria en 2,5 milions d'euros. Costes va ajudar a arreglar diversos camins prop de la platja, però Borriana no ha començat encara a construir els espigons que havia plantejat, amb viles d'alt valor patrimonial i casetes més humils a pocs metres del Mediterrani.





PENÍSCOLA

El consistori ha gastat dos milions d'euros després del temporal Glòria. Les reparacions van incloure el vial entre el centre i la Serra d’Irta, així com la recuperació de la platja Nord. No obstant això, encara hi ha danys sense arreglar per aquest temporal i el consistori s'ha reunit amb Costes per a exigir reparar La Porteta, construcció del complex de la muralla.





ALCALÀ DE XIVERT

La situació a les platges d'Alcossebre, que pertanyen al municipi d'Alcalà de Xivert, va ser dramàtica després del pas de Glòria. Els danys es van valorar en un milió d'euros i les ajudes que ha obtingut l'ajuntament només aconsegueixen els 161.464 euros. Filomena també va produir desperfectes, encara que molt menors.





ORPESA

A Orpesa van arreglar part del passeig marítim amb l'ajuda de 300.000 euros per Glòria. Però el problema que afronten, segons l'ajuntament, és que no van veure un euro dels danys que van tindre per Filomena, perquè els desperfectes els va provocar la pluja i no en domini marítim. Per això, a pesar que l'estat de la platja és molt precari, no tenen possibilitat d'arreglar-lo.





BENICÀSSIM

La localitat de la Plana Alta proposa que hi haja línies d'ajudes econòmiques per a tots els afectats pels temporals més greus. A Benicàssim argüeixen que no s'han pogut beneficiar de les subvencions perquè no van poder justificar-les, ja que van executar els treballs de manera urgent amb el seu personal i la seua maquinària.





BENICARLÓ

Els del Baix Maestrat sí que donen per reparats els danys per valor d'1,1 milions que van tindre pels temporals gràcies majoritàriament a la Diputació. A Vinaròs, lamenten que els falta cobrar la subvenció que van demanar a la Generalitat per Glòria, tot i que la Diputació els ha abonat el 85 % de l'import.