València resisteix a la pressió immobiliària i confirma una façana litoral de cases baixes i sense hotels

L'última fase d'exposició pública al Pla especial del Cabanyal (PEC) ha rebut un total de 19 al·legacions, entre les quals s'inclouen les presentades de nou per inversors i empreses promotores com Pitman Inversiones (Manuel Broseta), Polux Activos Inmobiliarios (Banc Sabadell), Promociones Reunidas o SMC Real State, algunes de les quals ja van al·legar en anteriors processos d'exposició pública contra el minvament d'altures i edificabilitat o la prohibició dels usos hotelers en els habitatges i antigues naus de la primera línia de platja. El nou pla del Cabanyal torna a rebutjar la possibilitat de pujar altures i permetre nous usos hotelers. El pla blinda, d'aquesta manera, un primer front marítim d'edificacions de baixa altura (dues plantes) i concentra els nous usos hotelers en una torre de 15 altures a Eugènia Viñes. Una fita en altura que es construirà en els terrenys del descartat PAI de les piscines olímpiques.

L'ajuntament insisteix a mantindre la torre hotelera de 15 altures com a fita del barri en la zona contigua a la Marina de València, tot i les reticències manifestades pel Ministeri de Transició Ecològica, per mitjà de la Direcció General de Costes a l'hotel esmentat, contra el qual ja van informar en 2019. Costes ha reiterat en la nova fase d'al·legacions les seues objeccions a la torre davant de la "ruptura de la perspectiva litoral" i la falta d'"harmonia" amb el barri del Cabanyal, declarat Bé d'Interés Cultural i amb una tipologia predominant de cases de dues altures i d'estil modernista "popular".

Llevat d'excepcions, com la parcel·la dels blocs portuaris, on hi ha previst reedificar fins a 11 altures, i algunes illes de cases de les noves unitats d'execució d'Eugènia Viñes i Doctor Lluch, on es podran construir fins a cinc altures, el pla manté una tipologia d'habitatges de dues altures, especialment en la primera línia del front marítim compresa entre Eugènia Viñes i José Gozalbo.

"Respecte a la compatibilitat amb l'ús hoteler" que reclamen els inversors, els redactors del pla (els urbanistes Gerardo Roger i Luis Casado) rebutgen aquesta possibilitat i addueixen que "obeeix a l'interés de mantindre la zona amb un predomini residencial i dotacional". "Permetre l'ús hoteler podria generar una pressió afegida a la zona i un intent d'acumular parcel·les per a aquesta finalitat, la qual podria anar en contra de la parcel·lació històrica i protegida del barri".

Entre les al·legacions acceptades s'inclouen les del servei d'activitats, per a desenvolupar una ordenança cromàtica per al barri protegit i un estudi de tipologies constructives, i també la incorporació al pla de la jurisprudència recent sobre apartaments turístics.

La comissió de Desenvolupament i Renovació Urbana de l'Ajuntament de València donarà el vistiplau aquest pròxim dilluns, 23 de gener, al Pla especial del Cabanyal-Canyamelar (PEC) per a la seua aprovació provisional en el ple ordinari del mes de gener. El pla preveu l'ampliació de les zones verdes de fins a 60.000 m² mitjançant una nova via verda que actue com a eix vertebrador de tot el barri fins a arribar a la Marina, i que tindrà com a referència l'antiga via del "trenet". Una altra via verda connectarà el barri amb la platja a través de recorreguts per als vianants i zones enjardinades. Pel que fa a matèria d'habitatge, el PAC preveu limitacions d'altura en les noves construccions. Per a harmonitzar les edificacions de la zona, s'haurà de mantindre la tipologia constructiva, les façanes, les altures, els patis i els elements ornamentals que la componguen. Així mateix, limita a un 10 % el nombre d'habitatges destinats a ús turístic en cada illa del barri. La nova eina urbanística també recull l'increment de fins a 40.000 metres quadrats en instal·lacions i serveis públics.