Cau part d’un sostre a l’IES Lluís Vives sense causar danys humans

Part d’un dels sostres d’una dependència de l’IES Lluís Vives de València ha caigut a terra sense produir danys humans ni danys materials rellevants. La Policia Local i els Bombers de València s’han desplaçat al centre educatiu ,on s’ha precintat una part de les estades afectades per la caiguda de rebles i altres elements constructius. En principi, no s’ha pres cap mesura més de prevenció perquè no ha sigut necessari.

Fonts del mateix institut han confirmat que aquest incident “no ha afectat les classes”. “El centre continua funcionant normalment i tots els estudiants estan molt bé”, matisen les mateixes fonts. Fonts dels Bombers de València han informat que l’actuació efectuada a l’IES Lluís Vives ha consistit en “el sanejament del recobriment d’una de les galeries”.