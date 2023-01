L’any passat es va registrar a València la compravenda “especulativa” de més de 2.000 habitatges

Els serveis municipals van registrar, l’any passat, la venda de 1.264 habitatges l’any següent a comprar-se i 1.063 més dins dels dos anys següents, operacions que l’Ajuntament de València considera “especulatives”. No representen un gran percentatge del total d’operacions que es produeixen a la ciutat (un 12,3 %), però és una tendència que el consistori vol parar amb mesures com la que es va anunciar divendres passat, que consisteix en una pujada d’un 13 % en l’impost de plusvàlua per als habitatges que es venguen en el termini d’un any des de la data de la compra i la rebaixa d’un 43 % de mitjana a aquelles operacions de compravenda que es realitzen almenys 14 anys després d’haver-la adquirit.

Al llarg de l’any passat es van registrar a València 18.904 operacions de compravenda d’habitatges, de les quals 1.264 eren vendes dins de l’any següent a la compra i 1.063 en els dos anys següents. Per a la Regidoria d’Hisenda, aquestes operacions, la majoria de les quals les efectuen empreses i fons voltor, són operacions “especulatives” que contribueixen a encarir l’habitatge i expulsar els veïns dels seus barris. Per contra, les operacions de compravenda que es realitzen, com a poc, 14 anys després de l’adquisició de l’habitatge la solen fer persones particulars i famílies a les quals no se’ls suposa cap interés especulador.

Modificacions d’impostos

Per a evitar aquestes operacions suposadament especulatives, moltes de les quals relacionades també amb el turisme, la Regidoria d’Hisenda ha posat en marxa mesures per a posar-los un fre, concretament la pujada d’un 13 % en l’impost de plusvàlua als habitatges que es venguen en el termini d’un any des de la data de la seua compra i, per contra, una rebaixa mitjana del 43 % a aquelles operacions que es facen almenys amb 14 anys de diferència.

En conjunt, aquesta reforma de l’impost de plusvàlua produirà un minvament de la recaptació del 0,23 % per a les arques públiques municipals i una disminució dels ingressos de 121.204 euros, segons càlculs de la Regidoria d’Hisenda. Es tracta, en qualsevol cas, d’una quantitat insignificant per a un impost que l’any passat li va aportar 21 milions d’euros a l’Ajuntament de València.

Cal tindre en compte que aquest impost de plusvàlua també es paga per les herències, de les quals es van comptabilitzar 13.365 liquidacions per un import de 5,9 milions d’euros; i altres operacions com permutes o reduccions de capital social, que van suposar l’any passat 2.006 liquidacions per un import d’1,4 milions.

Les operacions de compravenda, un total de 18.904, han suposat uns ingressos de 14 milions d’euros.