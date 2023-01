Literatura, Informàtica i Valencià són les baixes més difícils de substituir en centres educatius

Educació busca professors d’Informàtica, Literatura i Valencià. La Conselleria obrirà a finals de mes un procés extraordinari per a places de difícil cobertura sense oposició necessària, per a poder proveir de professorat zones de la Comunitat a les quals és difícil arribar.

Aquestes zones són l’interior de la C. Valenciana i, sobretot, moltes escoles de la província d’Alacant, on és més complicat trobar candidats per a cobrir els llocs, segons confirma la Conselleria d’Educació.

El termini per a inscriure’s en la borsa està obert i, en total, es busquen set especialitats: Llengua i Literatura Castellana, Orientació Educativa, Tecnologia, Informàtica, Llengua i Literatura Valenciana, Organització i Gestió Comercial i Història de la Música.

L’obertura d’aquestes borses extraordinàries és una mesura que es pren quan les borses ordinàries no són suficients per a atendre la demanda de places. Marc Candela, secretari general del sindicat Stepv, explica que hi ha diverses especialitats en les quals sol haver-hi més places disponibles que persones per a cobrir-les.

“En Informàtica, per exemple, moltes persones es desactiven de la llista o se’n van a l’empresa privada, perquè hi ha molta més demanda de treballadors, i per això deixen l’ensenyament”, explica Candela.

Succeeix una cosa similar amb Literatura i Llengua Valenciana. “Hi ha gent que fa més de sis mesos que està en la llista, o molts que, després de tant de temps, han trobat una altra feina, i, encara que hi figuren moltíssimes persones, la realitat és que poques estan activades per a entrar a treballar quan es necessita”, afig Candela.

Fa un any, Educació va elaborar un estudi per a comprovar quines especialitats tenien una pitjor cobertura i, a partir d’ací, poder obrir borses extraordinàries quan faça falta, com és el cas. L’Stepv, per la seua banda, reclama que aquestes borses extraordinàries estiguen obertes permanentment, “si sabem que hi ha demanda constant d’aquestes especialitats, no té sentit estar obrint i tancant borses”, explica Candela.

Les borses ordinàries, per les quals entra la gran majoria de professorat, es nodreixen de les persones que han aprovat una oposició. En 2021 va haver-hi oposicions a Secundària i a finals d’any i a principis de 2022 es van fer les incorporacions a la borsa.

Preparant oposicions

En els anys sense oposicions, quan les borses són deficitàries, s’obrin les borses extraordinàries, ja que en 2022 no n’hi va haver, es busca personal per a poder incorporar-se a treballar encara sense oposició.

A aquesta realitat se suma un factor més: el fet que a mitjans d’enguany se celebraran uns exàmens per a estabilitzar 7.555 interins en 2023, a més de 1.597 extra per un “concurs oposició” excepcional que tindrà lloc el pròxim 26 de juny de 2023.

Per aquest motiu, molts interns que, altres anys, haurien cobert aquestes places, ara mateix estan desactivats preparant-se aquestes oposicions. Encara que, com matisa Candela, “la casuística és molt àmplia, hi tenen a veure les oposicions, que són especialitats que sempre costa cobrir, i també la localització geogràfica, tot hi juga”, conta.

La llista s’obri a principis del mes de febrer, però no es coneixeran els resultats fins a finals del mes d’abril, ja que és necessari complir uns requisits establits en les bases de la convocatòria de Conselleria d’Educació.

“Ara mateix hi ha especialitats amb més problemes que unes altres, però és una realitat variable. Almenys haurien de ser permanents en aquelles especialitats que comunament s’embossen, com ara Informàtica, Castellà i Valencià”, explica Candela.