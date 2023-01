Onada de fred: les mínimes pugen a la Ribera, però continua l’alerta

El fred no se’n va de la Ribera, encara que les temperatures mínimes han augmentat lleugerament respecte a dilluns, dia en què el termòmetre es va desplomar per davall dels zero graus en una quinzena de pobles. Amb tot, la matinada de dimarts també ha deixat registres significatius: cap municipi de la Ribera Alta ha estat per damunt dels 4 graus. A més, els ajuntaments de la comarca encara comparteixen amb els seus veïns els missatges d’alerta que trasllada el Centre d’Emergències de la Generalitat amb diverses recomanacions.

La matinada de dimarts no ha sigut, almenys, tan freda com la de dilluns. Només dues de les estacions de mesurament connectades a la xarxa de l’Associació Valenciana de Meteorologia han registrat temperatures per davall de zero: Cotes i Càrcer, que van marcar, respectivament, -0,6 i -0,2 °C. Entre les més gèlides han estat també la de Mulata, a Alzira, que dilluns va registrar la mínima més baixa: -4,5 °C. En aquesta ocasió ha marcat 0,1 graus. L’estació que es troba en la zona del Puntal d’Alfarp ha signat una temperatura mínima de 0,7.

Les mínimes s’han mantingut per davall dels quatre graus en tots els pobles de la Ribera Alta. Molts han marcat registres per davall dels dos. És el cas de Càrcer (1,2), l’Alcúdia (1,2), Castelló (1,3), Gavarda (1,4) o Carlet (1,8), per exemple. D’igual manera, els termòmetres encara mostraven temperatures per davall dels deu graus en arribar al migdia.

La Ribera Baixa ha anotat mínimes per damunt de l’Alta. De fet, el punt més gèlid durant la matinada ha sigut el Romaní, a Sollana, amb 2,6 °C. A Sueca, Cullera o Almussafes, la temperatura més baixa ha estat sempre per damunt dels tres graus.

Diversos ajuntaments de la comarca han compartit en les xarxes socials els missatges d’alerta per baixes temperatures que ha llançat el Centre de Coordinació d’Emergències, que situa l’avís en el nivell 2 en les tres províncies. Així mateix, s’han llançat recomanacions per a la població com usar diverses peces de roba lleugeres i càlides en comptes d’una única de teixit gruixut o protegir el rostre i el cap en eixir al carrer. D’igual manera, s’ha promulgat un recordatori a l’hora d’usar brasers o estufes de llenya per a previndre incendis.