Pablo Martínez signarà la seua renovació en el Llevant UE en un gran nivell

El rendiment de Pablo Martínez és un dels aspectes més rellevants d’un Llevant que, igual que el migcampista, cotitza a l’alça. L’empat a Butarque, malgrat coincidir amb un Eibar i un Las Palmas que traslladen la sensació que no afluixen en les posicions d’ascens directe, no descentra la mentalitat d’un equip capacitat per a fer front a les adversitats i, per damunt de tot, barallar cada punt fins a l’últim sospir. Contra el Leganés, el ‘6’ va rendir novament en la mateixa línia que en els últims mesos. Entregant-se en accions tant en atac com en defensa, donant múscul i oxigen al centre del camp i apareixent en les proximitats de l’àrea contrària. Una sèrie de característiques que no només han enlluernat l’entorn llevantinista, sinó que li han atorgat, a base de grans actuacions, l’oportunitat d’ampliar la seua vinculació amb l’equip d’Orriols, a l’espera del comunicat oficial, fins a 2026. Pablo Martínez ha aconseguit l’estabilitat en la medul·lar granota després d’haver guanyat experiència lluny del Ciutat de València, encara que la seua irrupció, en les seues primeres experiències en el Llevant, va despertar un interés que, tal com ha succeït en l’actualitat, va provocar que l’anterior direcció esportiva moguera fitxa per a renovar-lo fins a 2024. Va succeir en els últims compassos de la temporada 19/20, un any després de signar pel filial a canvi de tres cursos i enmig d’una campanya en què va tocar el primer equip gràcies a la confiança que Paco López va depositar en els seus serveis.