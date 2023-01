Patraix acollirà diumenge un nou mercat de preus agraris justos

La plaça de Patraix acollirà el diumenge 29 de gener, de 10 a 14 hores, un nou mercat extraordinari de productes agraris a preus justos, que, en aquesta ocasió, estarà dedicat als productes d’hivern de l’horta de València. L’Ajuntament de València, el Consell de l’Horta i els impulsors del manifest sobre preus justos convoquen la ciutadania a comprar productes de proximitat aquest diumenge al barri de Patraix. El regidor d’Agricultura, Alejandro Ramon, ha explicat que tornen a oferir als agricultors i agricultores “un espai on puguen anar a vendre els seus productes de manera directa i sense intermediaris, i obtindre així preus justos per a les seues fruites i les seues verdures, i, d’alguna manera, assegurar també la supervivència econòmica del sector i també la supervivència de l’horta”.

Per al regidor, amb aquesta acció, “seguim en la línia d’acostar el consumidor als agricultors i agricultors”. Segons Ramon, “això s’uneix a altres polítiques que hem dut a terme en els últims mesos, com la instal·lació del pou de la Fonteta, la millora de les infraestructures de reg, sobretot en la zona sud, la instal·lació de punts d’aigua, la recollida de la palla de l’arròs i les inversions en camins rurals, que, al final, busquen totes el mateix objectiu, que és millorar tota la infraestructura agrària i fer més fàcil l’activitat dels agricultors”.

Per la seua banda, el gerent del Consell de l’Horta, Miquel Jordà, considera que és necessari adherir-se a la campanya per uns preus justos perquè per a “mantindre una horta viva i productiva fa falta que aquesta siga rendible i una de les maneres d’aconseguir-ho és que les persones que la treballen obtinguen un preu just pels seus productes, i, amb l’organització d’aquests mercats, reivindiquem la importància del manteniment de l’espai agrari de l’horta com a subministrador de productes alimentaris de proximitat”. Per a Jordà, “com reivindiquen les persones agricultores, els i les consumidores han de tindre molt clar que els aliments que mengem diàriament no es fan en fàbriques, es produeixen en el camp amb l’esforç dels agricultors i agricultores de l’horta”.

Vicent Ferrer, secretari comarcal de la Unió Llauradora i Ramadera de l’Horta Nord, creu que si s’aconsegueix “el consum de productes de temporada i de proximitat, aconseguirem que s’incrementen també els preus que reben els i les productores, i, per tant, podrem garantir la supervivència del sector i, en conseqüència, la defensa de l’horta, que no oblidem que és una tasca de tots i totes les valencianes”. Per a Ferrer, “la qualitat dels productes de temporada produïts a l’horta de València és, sens dubte, la millor del món, i, per tant, accions com els mercats de proximitat que des del Consell de l’Horta s’estan promocionant tenen i tindran el suport de la Unió”.

Els mercats de preus justos responen a una demanda de les organitzacions agràries i els col·lectius socials presents en el Consell de l’Horta i el Consell Alimentari Municipal de València i té el suport de la Regidoria d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta de València.

El mercat de Patraix de diumenge, que estarà dedicat a les fruites i verdures d’hivern, permetrà que agricultors i agricultores de l’Horta de València interactuen amb els consumidors, visualitzant la realitat del camp i de la gent que cada dia el treballa.