Fins a 5.000 euros per obrir un negoci en una localitat en risc de despoblació

Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, ofereix ajudes de 5.000 euros a persones que emprenguen una activitat en una localitat en risc de despoblament o als qui inicien una tasca que contribuïsca a la transició ecològica o digital, segons ha informat la Generalitat.

Les persones que desitgen emprendre una activitat que complisca alguna d’aquestes premisses han d’estar donades d’alta en Labora, no necessàriament com a desocupades, abans del començament de l’activitat, així com haver iniciat l’activitat empresarial com a persona treballadora autònoma entre l’1 de gener i el 28 de febrer de 2023.A més, per a poder optar a la subvenció, caldrà adjuntar un informe sobre la viabilitat tècnica, econòmica i financera.

Per a obtindre aquest informe, cal dirigir-se a qualsevol dels agents de desenvolupament local (AEDL) del municipi on es vaja a desenvolupar l’activitat. En aquests casos, aquest informe tindrà caràcter totalment gratuït. En aquelles localitats on no hi haja la figura de l’agent de desenvolupament local, es pot recórrer a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i també podrà ser elaborat per qualsevol de les entitats incloses en el Mapa d’entitats de l’ecosistema emprenedor de la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, es considera que una mesura contribueix a la transició ecològica quan es tracte d’una activitat que previnga, minimitze o corregisca els danys ambientals provocats per l’acció humana. Per tant, inclou iniciatives de quasi qualsevol sector econòmic, des del transport, el reciclatge, la reducció del consum d’energia, aigua o materials com el paper, l’agricultura i la ramaderia respectuosa amb el medi ambient o les elaboracions de productes d’artesania local.

El termini per a presentar la sol·licitud comença el 25 de gener i es mantindrà obert fins al 31 de març de 2023. La sol·licitud s’ha de presentar preferentment de manera telemàtica en la seu de la Generalitat Valenciana, mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte.

Aquesta iniciativa, que s’emmarca dins del Mecanisme de recuperació i resiliència (fons extraordinaris Next Generation EU), pretén fomentar nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat. Amb aquest objectiu, des de Brussel·les s’ha posat a la disposició dels estats membres una línia extraordinària de fons amb els quals actuacions com aquesta seran finançades íntegrament per la Unió Europea.

Recuperació sostenible

La finalitat d’aquests fons extraordinaris és donar suport a la inversió i les reformes en els estats membres per a aconseguir una recuperació sostenible i resilient, al mateix temps que es permeten una sèrie de reformes basades en la justícia social tant a escala nacional com en cogovernança amb les comunitats autònomes amb competències transferides.

El pla preveu quatre eixos: la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere; i aquests eixos orienten les deu polítiques palanca destinades a determinar l’evolució futura del nostre país.

En concret, aquesta actuació se situa en la inversió 4 “Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat-emprenedoria i microempreses”, i té com a finalitat fomentar projectes d’emprenedoria que contribuïsquen a la fixació de població en territoris en situació o risc de despoblament i que afavorisquen l’economia verda i digital.