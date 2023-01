Alfred Costa, proposat per a dirigir À Punt tres anys més

El Ple del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) ha decidit proposar Alfred Costa com a director general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC).

El màxim òrgan de govern de la CVMC ha decidit que Alfred Costa ocupe la direcció general d’À Punt Mèdia tres anys més, després de ser la candidatura que millor puntuació ha obtingut en el concurs públic.

Costa ha de comparéixer davant de la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai Audiovisual de les Corts, que és l’encarregada de valorar la idoneïtat del candidat. La concessió de la idoneïtat per part de la comissió parlamentària, segons la llei de creació, requereix majoria absoluta.

Una vegada rebuda la conformitat, el Consell Rector formalitzarà el nomenament del director general de la SAMC per un període de tres anys.

Suport de PSPV, Compromís i UP

Costa ha exercit de director general d’À Punt Mèdia des del 9 de març de 2020. Va ser elegit com a director de la televisió pública, en substitució d’Empar Marco, per un període de tres anys que acaba en aquest 2023 i que ara vol revalidar per un altre període de tres anys més.

Costa va aconseguir, el febrer de 2020, els vots favorables de PSPV, Compromís i Unides Podem a les Corts després que el seu nom fora la proposta del Consell Rector. Prèviament, en aquest òrgan, va aconseguir reunir el suport de sis membres en la tercera votació enfront de l’altre aspirant al càrrec: Francesc García Donet.

El director general té la condició de personal laboral d’alta direcció i dedicació exclusiva, és a dir, el seu exercici és incompatible amb l’exercici d’un altre càrrec públic o activitat retribuïda.

Sense sorpreses

La decisió que Costa va prendre el desembre passat d’intentar continuar al capdavant de l’ens autonòmic no va suposar una sorpresa, ja que es donava per fet que optaria a la reelecció, però sí que va xocar amb el pas arrere que va fer Mar Iglesias, presidenta en funcions del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que va decidir no presentar-se al concurs públic obert per a elegir la direcció d’aquest òrgan.

El procés per a elegir el nou director general d’À Punt va començar a principis del mes de novembre, quan la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació va publicar en el DOGV la convocatòria amb les bases per a decidir el successor d’Alfred Costa. Aquestes bases indicaven que es buscava un nou director per a un període de tres anys, que havia de comptar amb experiència prèvia en direcció d’entitats privades o públiques i que no tindria un requisit lingüístic mínim, sinó “ser acreditat davant del Consell Rector en la fase d’entrevista”.