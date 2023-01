Benissa crea el grup Olympia de la Policia Local per a lluitar contra la violència masclista

La lluita contra la violència masclista és una prioritat absoluta en la Policia Local de Benissa. Ara l'Ajuntament ha creat el grup Olympia, una unitat especialitzada a atendre les víctimes i fer front a les agressions masclistes.

En el grup Olympia s'integren tots els components de la Policia Local de Benissa que han rebut formació específica en delictes de violència de gènere.

Durant l'any passat, els agents van fer 19 detencions de presumptes agressors, van incoar deu diligències judicials i van intervindre en dues ocasions per trencament d'ordres d'allunyament. En aquests moments hi ha 12 dones amb protecció i s'han fet 81 valoracions d'evolució de risc i 93 actuacions en matèria de protecció de víctimes amb entrevistes, visites o investigacions, entre altres.

El nom de la unitat policial s'inspira en Olympe de Gouges, que va defensar en el segle XVIII a França la plena emancipació de la dona i va ser, per això, condemnada a mort

En l'àmbit més social, agents del grup Olympia han participat en xarrades organitzades per la Regidoria d'Igualtat dirigides a alumnes del cicle formatiu en integració social. Els agents també formen part activa de la Mesa Tècnica del Protocol de Violència de Gènere de l'Ajuntament de Benissa. Es coordinen amb els serveis socials municipals i treballen per a oferir la millor assistència possible a les dones que són víctimes d'aquest flagell.

El nom del grup policial té el seu origen en Olympe de Gouges, una dona referent a França a mitjan segle XVIII que va defensar l'emancipació de la dona i la igualtat total i incondicional entre els dos sexes. Olympe de Gouges va ser condemnada a mort i executada.