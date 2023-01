El carrer de la Pau, obert en canal

El Cicle Integral de l'Aigua ha iniciat les obres de canalització al carrer de la Pau, per a instal·lar-hi una gran canonada de 300 metres de longitud, que unirà la plaça d'Alfons el Magnànim i el cèntric carrer de Poeta Querol. Fonts del Cicle Integral han afirmat que l'obra està previst que estiga acabada abans del 28 de febrer, perquè les Falles puguen celebrar-se amb tota normalitat, en particular, l'Ofrena que ha d'entrar per aquest carrer a la plaça de la Reina.

Les mateixes fonts han afegit que a l'hora de planificar aquestes actuacions es tenen en compte les fites festives o fins i tot comercials que hi ha en el calendari anual. Per això, es va evitar fer aquestes obres al desembre "per a no perjudicar la campanya de Nadal", que és molt important per al comerç de la zona. Una vegada acabada aquesta campanya, es procedeix a actuar, amb la meta posada en el fet que, abans de falles, el carrer estiga acabat i torne a ser transitable. El dimecres està previst que es comence a col·locar la canonada. D'altra banda, un dels dos carrils del trànsit, en sentit a la plaça de la Reina, ha sigut tancat, ja que és el que acull les obres.